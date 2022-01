Le Centre de Femmes l’ÉRIGE distribue des aides aux femmes d’Abitibi-Ouest

En tout, 44 femmes et 56 enfants ont reçu des boîtes contenant des produits alimentaires régionaux et des surprises pour les plus petits.

Il s'agit des Petites boites, un projet lancé l'an passé pour remplacer le repas de Noël qui ne se tient plus en raison de la pandémie.

Le centre a décidé de distribuer les dons après les fêtes parce que c'est une période critique pour certaines familles.

On a décidé de le distribuer en janvier parce que c'est un mois qui est extrêmement long, l'après Noël des fois c'est plus difficile au niveau moral et ce qu'on volait c'est dire aux femmes qu'on est là et qu'on pense à vous , dit l'intervenante Cindy Gaudette.

L'an passé, 28 boites ont été distribuées et la liste des demandeurs a augmenté cette année selon l'organisme.

« Nous on avait décidé de distribuer 40 boites au départ, mais on a dépassé le nombre parce qu'on a eu une plus grande demande. » — Une citation de Cindy Gaudette

Le constat est que depuis environ 1 an, tout augmente et au niveau du budget ça devient de plus en plus difficile avec toutes les hausses des prix. Et c'est clair que pour ces femmes-là, d'année en année, le salaire ne suit pas autant que les augmentations. C'est clair que pour ces femmes, c'est plus difficile de joindre les deux bouts , précise l'intervenante.

Le projet est rendu possible grâce à plusieurs partenaires tels que Hecla Québec, le conseil étudiant de la Cité étudiante Polyno, la Vache à Maillotte et d'autres entreprises d'Abitibi-Ouest.