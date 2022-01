Le Nouveau-Brunswick atteint un nouveau sommet avec 80 hospitalisations

Un nombre record de Néo-Brunswickois atteints de la COVID-19 sont à l'hôpital, samedi. La province signale 80 hospitalisations, soit 11 de plus que la veille.

Il n'y a jamais eu autant de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 dans la province.

Ce sommet est atteint alors que des centaines de travailleurs de la santé sont en isolement en raison du virus et que les hôpitaux sont déjà en au niveau d'alerte maximum.

Parmi les patients hospitalisés, 17 se trouvent aux soins intensifs, dont 11 qui sont sous respirateurs artificiels.

1 mort et 421 nouveaux cas

La santé publique signale 421 nouveaux cas de COVID-19 :

89 cas dans la région de Moncton;

169 cas dans la région de Saint-Jean;

43 cas dans la région de Fredericton;

26 cas dans la région d'Edmundston;

12 cas dans la région de Campbellton;

48 cas dans la région de Bathurst;

34 cas dans la région de Miramichi.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a expliqué plus tôt cette semaine que les plus récents bilans quotidiens pourraient ne pas refléter l'ampleur de la situation épidémiologique dans la province, puisque de nombreux Néo-Brunswickois doivent désormais déclarer eux-mêmes leur infection à la santé publique.

Les tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR pour le dépistage de la COVID-19 sont maintenant réservés aux personnes de 50 ans et plus, ainsi qu'à certains groupes comme les travailleurs de la santé. Le reste de la population doit opter pour un test rapide et informer la santé publique en cas de résultat positif.

Selon les données de la province, il y a actuellement 7898 cas actifs.

Une personne supplémentaire est décédée des suites de la COVID-19, ce qui porte le nombre de décès à 171 depuis le début de la pandémie.

Dans la province voisine, en Nouvelle-Écosse, on signale 1145 nouveaux cas de COVID-19, samedi.