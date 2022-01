Tests rapides : la province ne prévoit pas en manquer malgré la décision du fédéral

Actuellement, les trousses de tests rapides sont données à quiconque en fait la demande dans la province.

La Saskatchewan a donné plus de 12 millions de ces trousses, et les résidents sont à même de se les procurer aux épiceries locales, dans les chambres de commerce, les écoles ainsi que les bibliothèques publiques.

Le président de l’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA), Marlo Pritchard, a dit lors d'une conférence de presse jeudi que la province s’attendait à recevoir quatre millions de tests, livrés en janvier et 4 millions de tests supplémentaires, livrés en février.

Nous avons la confirmation que nous recevrons 4 millions de tests au mois de janvier a dit Marlo Pritchard, avant d’ajouter que bien que la province n’ait pas reçu de confirmation pour la livraison du mois de février, tout porte à croire qu’elle serait bel et bien livrée.

Les résidents de la Saskatchewan semblent se ruer sur les tests rapides dès qu’ils sont disponibles.

Mark Black, un gérant de succursale à la bibliothèque publique de Regina, a affirmé que des centaines de personnes viennent chaque jour se procurer les tests rapides.

George Bothwell, qui est l’une de nos succursales les plus larges, a distribué plus de 700 trousses par jour, mais plus fréquemment, ce sont près de 500 trousses qui sont distribuées sur une base quotidienne , a-t-il dit.

Marlo Pritchard affirme qu’il existe plus de 600 points de distributions à travers la province.

Si ces points de distribution sont en manque de trousses, ils enverront une requête à la Agence de sécurité publique de la Saskatchewan SPSA et nous leur ferons parvenir une livraison de même quantité , a indiqué le président de l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan.

Plus de 385 000 trousses de tests rapides ont déjà été envoyées à des écoles et 175 000 de plus y seront acheminées au cours des deux prochaines semaines.

Nous penserons qu’il y aura suffisamment de tests rapides à travers la province pour tous .

Mark Black affirme que la bibliothèque avait reçu assez de tests rapides au cours des dernières semaines. Les plus petites succursales à Regina ont initialement distribué 40 ou 50 trousses par jours, mais la moyenne s’approche désormais de 250 trousses par jour.

Le résultat est également une grande affluence vers ces endroits.

Avec un peu de chances, ces clients reviendront pour consulter les livres et pour d’autres services , dit-il.

M. Black a dit que la bibliothèque n'a pas été informée de l'épuisement des stocks et qu’elle continuera d’offrir des trousses de tests rapides à ceux qui le demandent.