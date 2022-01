L’armée en soutien logistique en Chaudière-Appalaches

Une vingtaine de militaires ont été déployés samedi matin dans les centres de vaccination de Saint-Georges et de Thetford Mines, où le recrutement de personnel est plus difficile.

Les soldats ne participeront pas activement à la vaccination contre la COVID-19, mais s’occuperont plutôt de tâches connexes pour aider au bon roulement des centres.

On parle surtout de tâches logistiques, des tâches administratives. Ils viennent prêter main forte pour soulager au niveau des tâches de désinfection aussi, ce qui permet d'assurer un meilleur roulement dans toutes les tâches de vaccination , explique la capitaine Hélène Jean.

Tous les militaires déployés sont des réservistes qui se sont portés volontaires. La réserve ce sont des gens qui s'entraînent plus l'été, les fins de semaine ou le soir parce qu'ils ont déjà un emploi civil ou ils sont aux études. Ce sont des gens qui ont demandé à être là. Ils sont tous super motivés.

La capitaine Jean indique que les militaires seront présents sur le terrain aussi longtemps que leur aide sera requise.

Le coup de main est d’ailleurs très apprécié alors que la région de Chaudière-Appalaches a quadruplé sa capacité de vaccination dans les dernières semaines pour atteindre plus de 40 000 injections par semaine.

Un peu de répit

On va prendre toute aide qui vient de l’extérieur. L’armée, ce sont des professionnels et on est bien content de les avoir , commente le maire de Saint-Georges, Claude Morin, qui a lui-même fait une longue carrière militaire. C’est sûr que ça va donner un peu de répit à ceux qui sont impliqués dans la vaccination depuis le début .

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin Photo : Radio-Canada

Le maire profite de l’occasion pour inviter les Beaucerons qui ne seraient toujours pas vaccinés de prendre rendez-vous pour une première dose. Claude Morin se remet lui-même de la COVID-19 qu’il a contractée il y a une dizaine de jours et s’estime chanceux d’avoir préalablement reçu deux doses de vaccin.

Je suis certain que si je n’avais pas eu mes deux doses, ça n’a pas été facile, mais ça aurait été encore pire. J’aurais pu me ramasser à l’hôpital. […] J’invite ceux qui n’y croient pas [à la vaccination] de la faire par solidarité pour les autres. Il n’y a aucun danger.

Il y a présentement 105 personnes atteintes de la COVID-19 hospitalisées en Chaudière-Appalaches, dont 13 aux soins intensifs.