COVID-19 : le bilan de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue

Pour la deuxième dose, c'est 81 % de la population éligible et le taux grimpe à 89 % pour la première dose selon le plus récent bilan du Centre intégré de santé et services sociaux de la région.

Pour les 5 à 11 ans, le taux de vaccination est de 66 %.

Près de 11 % de la population n'ont reçu aucune dose du vaccin contre la COVID-19.

Rappelons que les personnes âgées de 45 ans et plus peuvent désormais prendre un rendez-vous pour obtenir une 3e dose de vaccin et d'autres groupes pourront prendre du rendez-vous dès la semaine prochaine.

La santé publique qui précise que seul le vaccin Moderna sera offert aux personnes de 30 ans et plus qui se présentent en clinique sans rendez-vous pour la 3e dose.