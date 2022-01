L’ancien député ténois controversé Steve Norn est candidat à son ancien poste

En novembre 2021, le député a démissionné de son poste, en réponse à une motion déposée par ses pairs suggérant son expulsion de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest.

Quelques jours plus tôt, un arbitre mandaté par l’Assemblée pour enquêter sur l'interruption de quarantaine du député avait reconnu que ce dernier avait contrevenu au code de conduite de l’Assemblée et recommandé sa destitution.

En avril 2021, Steve Norn avait annoncé que l'un des membres de sa famille et lui étaient les deux personnes atteintes de la COVID-19 à Yellowknife. Le député s'était rendu en Alberta pour une urgence familiale et était revenu trois jours plus tard.

Il s’était par la suite rendu à l’Assemblée et au Racquet Club alors qu’il aurait dû être encore en quarantaine.

Le député avait expliqué s’être embrouillé dans les dates après avoir reçu des messages de la santé publique prêtant à confusion.

Deux autres candidats

M. Norn raconte qu’il a reçu énormément de soutien , ce qui l’a convaincu de se présenter à nouveau.

Je me suis dit pourquoi pas. Si tant de gens veulent que je me présente à nouveau, je vais le faire et je vais travailler pour. Je pense sincèrement qu’au bout du compte, ça en vaut la peine.

Je veux retourner au travail , dit -il.

L’ancien chef de Ndilo, Ernest Betsina, est lui aussi candidat à l'élection partielle dans Tu Nedhé-Wiilideh's.

Il dit que ce sont ses électeurs qui lui ont demandé de se présenter et qu’il respecte leur souhait .

Il pense que son expérience en tant que chef lui servira s’il est élu député.

Nadine Delorme de Fort Resolution s’est également déclarée candidate.

L'élection partielle dans Tu Nedhé-Wiilideh doit avoir lieu le 8 février. Le scrutin sera postal uniquement. Les personnes intéressées ont jusqu’au 14 janvier pour déclarer leur candidature.

D’après les informations de Julia Peterson et Avery Zingel