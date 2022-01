Les mesures sanitaires pèsent lourd dans les garderies au N.-B.

Des propriétaires de garderies au Nouveau-Brunswick ont de la difficulté à s’assurer du respect de certaines mesures sanitaires, comme l’obligation de porter un masque pour les enfants de 2 ans et plus. Elles se disent épuisées et appréhendent les prochaines semaines.

Contrairement aux écoles, les garderies sont ouvertes et peuvent accueillir les enfants. Toutefois, de nouvelles mesures ont été imposées pour tenter de limiter la propagation du variant Omicron.

Ce n’est jamais clair les informations que l’on reçoit , se désole Christine Pinet, la propriétaire de la garderie Chez Christine à Saint-Simon dans la Péninsule acadienne.

Christine Pinet, propriétaire de la garderie Chez Christine à Saint-Simon. Photo : Radio-Canada

Les deux ans, oublie ça. C’est comme impossible d’avoir un masque dans le visage , raconte-t-elle. On va essayer de l’appliquer, mais en même temps, on va passer notre temps à remonter le masque, ou le ramasser par terre. Ça c’est peut-être le plus gros défi jusqu’à maintenant.

Comme d’autres propriétaires de garderie, Christine Pinet redoute les prochaines semaines. Elle devra respecter des consignes plus sévères que jamais, et s’occuper de plus d’enfants puisque de nombreux élèves prennent la route de la garderie au lieu de celle de l’école.

La propriétaire des garderies Mini et Mickey et Bouge O Max à Saint-André, Mylène Bourgouin, voit aussi les prochaines semaines comme une montagne à surmonter.

On dirait que ça ne finit plus. Il y a tout le temps de quoi de nouveau. On est tous tannés et je sais que je parle pour plein de propriétaires dans la province, ce n’est pas juste moi , dit-elle.

Mylène Bourgouin, propriétaire des garderies Mini et Mickey et Bouge O Max à Saint-André. Photo : Radio-Canada

Mylène Bourgoin peut compter, en partie, sur une aide financière de la province, mais elle dit que cela n'est pas suffisant. Surtout, ça n’allège pas sa charge de travail.

Il faut désinfecter les jouets encore plus, ça ne me paye pas une personne pour mes deux garderies pour désinfecter , explique-t-elle.

Elle a l'impression que le gouvernement en met trop sur les épaules des garderies pour tenter de sauver les meubles pendant que les écoles sont fermées.

Je ne comprends juste pas pourquoi l'école est fermée parce que ce n’est pas sécuritaire, mais les enfants ont le droit de venir en garderie. Ça a zéro logique pour moi. Pourquoi la garderie serait-elle plus sécuritaire que l'école ? Nos locaux sont plus petits. Ça ne marche pas , dit Mylène Bourgoin.

Plusieurs garderies ont ouvert leurs portes depuis quelques jours à peine, après la période des Fêtes, mais déjà les responsables sont au bout du rouleau. Mylène Bourgoin et Christine Pinet ne croient pas que ce rythme sera soutenable pendant tout l’hiver.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve.