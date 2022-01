Gestion de la pandémie : le Collège des médecins critique le gouvernement Legault

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) demande au gouvernement Legault de mettre en place plus rapidement d'autres restrictions visant les personnes non vaccinées. Il insiste aussi sur le besoin d’une communication plus efficace de la part des autorités.

Nous enjoignons aujourd’hui au gouvernement d’accélérer la cadence pour mettre en place les mesures permettant de limiter le nombre de contacts avec les personnes non vaccinées , peut-on lire dans la dernière infolettre du Collège des médecins du Québec CMQ , publiée vendredi  (Nouvelle fenêtre) .

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé l’élargissement du passeport vaccinal aux succursales de la Société des alcools du Québec SAQ et de la Société québécoise du cannabis SQDC à partir du 18 janvier. D’autres commerces et services jugés non essentiels seront bientôt ajoutés, a-t-il avancé.

Mais l’élargissement annoncé du passeport vaccinal doit se faire plus rapidement et couvrir un vaste ensemble de commerces et de lieux publics , selon le Collège.

Il me semble évident que les gens qui n’ont pas encore été chercher leur première dose, leur deuxième dose et leur troisième dose de vaccin ne devraient pas pouvoir aller dans les lieux publics, autres que les lieux essentiels , selon la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Tout ce qu’on va faire pour étendre les restrictions à l’accès public aux gens qui ne sont pas vaccinés va aller dans la bonne direction , soutient-elle en entrevue à RDI samedi, réagissant aux propos tenus plus tôt cette semaine par le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos.

Le Commission municipale du Québec CMQ voit en des restrictions ciblées une mesure d’équité, puisque la population vaccinée ne peut plus souffrir en silence les contraintes des mesures sanitaires pendant que les personnes non vaccinées occupent un lit sur deux en courte durée et la majorité des lits aux soins intensifs .

De plus, la surcharge des hospitalisations et le délestage privent des milliers et des milliers de patients d’une intervention chirurgicale sans cesse repoussée, détériorant davantage dans certains cas leur état de santé , souligne le Collège.

Une communication plus efficace

La communication du gouvernement du Québec doit être plus transparente et cohérente auprès de la population , selon le Collège des médecins du Québec CMQ . Les messages portant sur le dépistage, les tests rapides ou l’isolement sèment actuellement la confusion.

L’ordre professionnel souhaite notamment que toutes les mesures touchant directement la population soient annoncées lors des conférences de presse gouvernementales. À la fin du mois dernier, de nouvelles directives concernant les Centre de la petite enfance CPE n'avaient pas été communiquées lors d’un point de presse, suscitant la confusion, avant d’être révisées cette semaine.