Lendemain de tempête : pannes et déplacements difficiles dans les Maritimes

Le passage d’une importante tempête hivernale cause des soucis dans les Maritimes, samedi matin. Des pannes de courant touchent des milliers de foyers et quelques routes sont impraticables, surtout en Nouvelle-Écosse.

Certaines régions du sud du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont reçu jusqu’à 45 cm de neige. Les régions de Saint-Jean et de la baie de Fundy, ainsi que la vallée d’Annapolis, ont reçu le plus de neige.

Des pannes de courant

En Nouvelle-Écosse, plus de 40 000 foyers étaient toujours sans électricité, à 9 h samedi. Les personnes qui habitent le long de la baie de Fundy, de Wolfville à Digby, sont particulièrement touchées.

Au plus fort de la tempête, vendredi soir, environ 70 000 clients étaient privés de courant dans la province.

Des équipes de Nova Scotia Power travaillent afin de rétablir le courant aux milliers de foyers sans électricité, samedi matin. Photo : Nova Scotia Power

À l’Île-du-Prince-Édouard, environ 10 000 foyers étaient également sans électricité à 9 h, surtout à Charlottetown et dans l’est de l’île.

Au Nouveau-Brunswick, près d'un millier de résidents sont privés de courant en matinée, la plupart dans la région de Moncton.

Difficiles de circuler

La plupart des routes sont enneigées et glissantes, samedi matin.

Une section de l’autoroute Transcanadienne entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick a même été fermée à la circulation tôt samedi, mais elle a rouvert en matinée.

Les mauvaises conditions routières forcent toutefois la fermeture de plusieurs routes secondaires en Nouvelle-Écosse, notamment dans les communautés situées le long du détroit de Northumberland et au Cap-Breton.

Sur le pont de la Confédération, entre le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, seuls les voitures et les petits véhicules peuvent circuler. Le passage est interdit à certains véhicules, comme les motocyclettes, les camions et les autobus, en raison des vents forts.

Dans les aéroports, la situation revient lentement à la normale. Tous les vols prévus vendredi soir et tôt samedi matin avaient été annulés. Les vols prévus en fin de matinée, samedi, devraient décoller comme prévu, même si certains trajets accusent du retard.

La GRC recommande la plus grande prudence si vous devez vous déplacer.