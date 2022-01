La déconstruction de l’ancien pont Champlain est commencée

Le démantèlement de la structure métallique de l’ancien pont Champlain a été amorcée vendredi. La gigantesque pièce métallique de 117,5 mètres de long et pesant 2200 tonne qui caractérisait le pont a été détachée de la structure dans la nuit.

Cette opération est réalisée à l’aide de vérins à câbles, installés sur les travées d’ancrage situées de chaque côté, et se terminera 33 mètres plus bas sur un assemblage de deux barges, situé au centre de la Voie maritime , explique le communiqué de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée.

La société a expliqué également que cette période a été choisie en raison de l’interruption des activités de la navigation sur le fleuve.

En tout, l’opération du démantèlement de la structure métallique a nécessité deux années de conception, de coordination et de planification , a précisé la société.

Ainsi après 60 ans d’existences, cette structure disparaîtra des regards pour toujours.

C’est sur la Rive-Sud que se terminera le voyage de la structure, où elle sera démantelée morceau par morceau au printemps prochain.