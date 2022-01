Du vent, de la neige, un froid glacial et des pannes d’électricité en C.-B.

Environnement Canada met en garde la population résidant dans la région de la capitale ainsi que dans Metro Vancouver contre des vents qui pourraient atteindre les 90 km/h au cours de la soirée. Les rafales seront plus importantes près des cours d’eau et le vent pourrait déplacer les objets qui ne sont pas fixés au sol.

Plusieurs avertissements de tempêtes hivernales, avec des accumulations de neige allant jusqu’à 15 cm par endroit, ont également été émis dans des secteurs du centre de la province.

La météo a apporté plusieurs centimètres de neige cette semaine sur la côte ouest. Photo : Ben Nelms/CBC

La majorité des régions du nord de la province est l'objet d'un avertissement de froid intense qui pourrait faire descendre le mercure sous la barre des -50 avec le refroidissement éolien.

Des milliers de personnes toujours sans électricité

Les vents et la neige ont eu raison du réseau électrique de nombreuses résidences, notamment sur la côte Sunshine où 13 246 foyers sont toujours privés d’électricité. En tout, les pannes de courant touchent plus de 16 000 foyers dans la province, selon les données de BC Hydro.

Au nord de l’île de Vancouver, les résidents des communautés de Tahsis et de Zeballos sont sans électricité depuis le 4 janvier. La lourde neige qui y est tombée a endommagé les lignes de transmission et les infrastructures en place qui sont accessibles seulement par hélicoptère.

Les autorités affirment que l’accès à la communauté de Zeballos par la route pourrait ne pas être sécuritaire avant le 14 janvier.

Vendredi, la Garde Côte canadienne a indiqué que ces navires ont aidé à transporter des équipes de BC Hydro jusqu’à la communauté de Bella Bella pour restaurer l'électricité dans la Première Nation Heiltsuk puisque celles-ci n’arrivaient pas à y avoir accès par la route ou par hélicoptère.

Fermeture d’autoroutes

D’importantes chutes de neige ont forcé la fermeture de l’Autoroute 1 dans le secteur de Yale ainsi que de l’Autoroute 3 entre Hope et Princeton en raison d’une opération de déblayage d’avalanche. Les deux autoroutes resteront fermées toute la nuit, selon Drive BC.

Une accumulation de 10 à 15 centimètres est attendue vendredi soir sur l’autoroute Coquihalla entre Merritt et Hope. Après avoir été fermée à la circulation en raison de mauvaises conditions hivernales, l’autoroute est à nouveau ouverte pour les véhicules commerciaux.

Marée monstre à Vancouver

Les vents et une forte marée ont inondé plusieurs plages qui bordent la métropole et causé des dommages à la promenade de bord de mer du parc Stanley. Le conseil des parcs de Vancouver avait fermé, plus tôt vendredi, l’accès au parc et au sentier afin d’assurer la sécurité des promeneurs.

La promenade du bord de mer, au parc Stanley, a été fortement endommagée. Photo : offert par Bernie Steininger

Maintenant que la marée s’est retirée et que les vents se sont calmés, le personnel des opérations va se concentrer à nettoyer les débris et répertorier les dommages, particulièrement ceux de la promenade du bord de mer , indique le conseil dans une déclaration.

Si le parc Stanley est à nouveau accessible au public, le sentier qui borde l’eau demeurera fermé jusqu’à nouvel ordre entre la plage Sunset et le pont Lions Gate.

Avec des informations de Johanna Wagstaffe et Jon Azpiri