Un total de 504 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19, une légère augmentation comparativement aux 498 personnes hospitalisées jeudi. Il s’agit de la première fois que les hospitalisations dépassent 500 depuis la mi-novembre. Le record d'hospitalisations a été atteint fin septembre 2021 avec 868.

Le nombre de patients aux soins intensifs est stable à 64. Là aussi le record a été atteint en septembre avec 264.

Deux autres personnes sont décédées de la COVID-19, ce qui porte le total d’Albertains tués par la maladie dans la province à 3338.

Record de cas quotidiens

L'Alberta déclare un nouveau record de cas quotidiens, malgré le fait que le gouvernement provincial limite l’usage des tests PCR pour la population générale.

Dans son bilan de 24 h publié vendredi, la province signale 6257 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 pour 16 231 tests PCR effectués. Un taux de positivité de 38,22 %.

La zone de Calgary a le taux de positivité le plus élevé de la province avec 43,12 %.

Il y a maintenant 43 414 cas d'infections en Alberta, un nouveau record.

Les résultats des tests rapides ne sont pas inclus dans le bilan, ce qui fait que le nombre de nouveaux cas et de cas actifs est probablement beaucoup plus élevé.

Jusqu’à maintenant, 85,4 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu 2 doses de vaccin contre la COVID-19 et 28,9 % ont reçu 3 doses. Chez les enfants de 5 à 11 ans, 79,8% ont reçu deux doses.