Les grandes fusions municipales du Québec, 20 ans plus tard

Fruit d'une réflexion remontant au milieu du siècle dernier, le gouvernement réforme en profondeur la Loi sur l’organisation territoriale municipale en 2000.

Les fusions, mises en place de gré ou de force entre 2000 et 2006, visent à améliorer le système municipal de la province. Au début des années 2000, le Québec compte environ 1400 municipalités. Quelques 300 d'entre elles disparaîtront sur papier pour faire place à de plus grandes agglomérations.

Dans nos régions, le gouvernement propose notamment de regrouper les sept municipalités des Îles-de-la-Madeleine en une seule, ainsi que de fusionner avec les villes centres les petites municipalités autour de Rimouski, Métis-sur-Mer, Mont-Joli, Matane et Sept-Îles.

Aux Îles-de-la-Madeleine, la fusion ne se pas faite sans remous. Deux référendums se tiennent à Cap-aux-Meules, en 2004 et 2005, pour connaître son sort au sein de la nouvelle municipalité.

L'île du Havre-Aubert fait partie des sept villages qui furent regroupés dans la nouvelle municipalité des Îles-de-la-Madeleine, en 2002. La municipalité de Grosse-Île a retrouvé son autonomie en 2006. Photo : Radio-Canada / Laurie Dufresne

Le maire de Rimouski en poste à ce moment, Michel Tremblay, se remémore avoir été surpris de l'initiative de Québec. La ministre chargée des fusions municipales, Louise Harel, propose que sept municipalités limitrophes de Rimouski fassent partie de la nouvelle ville.

« Moi qui réclamait surtout Rimouski-Est, je ne m'attendais pas à avoir une proposition aussi élaborée de la part de la ministre. » — Une citation de Michel Tremblay, ancien maire de Rimouski

Michel Tremblay a été maire de Rimouski de 1994 à 2005 (archives). Photo : Radio-Canada

Quelque sept mois de négociations seront nécessaires pour concrétiser le projet. Le 1er janvier 2002, la nouvelle ville de Rimouski est née. Rimouski-Est, Pointe-au-Père, Sainte-Odile-sur-Rimouski, Sainte-Blandine et Mont-Lebel en deviennent partie intégrante.

Le Bic et Saint-Anaclet-de-Lessard, cependant, demeurent à ce moment indépendants. Le Bic sera finalement annexé à la ville de Rimouski en 2009.

Le maire de Saint-Anaclet-de-Lessard ne regrette pas la position qu'a alors prise sa municipalité. Les économies d'échelle qu'on nous avait promises – et il y en a beaucoup d'exemples partout au Québec –, ce n'est pas arrivé , soutient Francis Saint-Pierre.

Le maire de Saint-Anaclet-de-Lessard, Francis Saint-Pierre Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Francis Saint-Pierre explique que sa municipalité disposait déjà de plusieurs ententes intermunicipales sur les services dispensés à la population, permettant de faire les économies d'échelle que promettaient les fusions.

Le 23 avril 2001, le maire et son conseil signifient au gouvernement qu'ils veulent demeurer Saint-Anaclet-de-Lessard, ce qui donnera éventuellement son nom à une rue du village.

La rue du 23-Avril-2001 a été nommée à la suite de la décision de Saint-Anaclet-de-Lessard de ne pas faire partie du projet de fusion avec Rimouski. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

De son côté, Michel Tremblay soutient que l'avantage principal de la grande réorganisation municipale des années 2000 est l'augmentation du poids politique des municipalités. C'est toujours la même histoire , conclut-il, plus on est nombreux, plus on peut faire de revendications auprès du gouvernement du Québec et du gouvernement canadien .