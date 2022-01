Demande à la hausse chez Estrie-Aide

C'est énorme. Actuellement, on ne fournit pas, on en met énormément dans l'entrepôt. On va y arriver, on travaille en équipe , explique Anne-Marie Roy, responsable du secteur des vêtements de l’organisme.

Les 70 employés d'Estrie-Aide ne se plaignent toutefois pas de cette abondance. Au contraire, tous ces dons sont nécessaires pour répondre aux besoins du public, puisque depuis cinq ans, Estrie-Aide a vu sa clientèle quintupler. L'approvisionnement représente d’ailleurs le principal défi de l'organisme sans but lucratif de la rue Wellington Sud. De 300 à 400 personnes viennent quotidiennement y chercher des articles à bas prix.

Certains produits, comme du matériel électronique et sportif, sont particulièrement recherchés.

On a de la misère à se faire un stock en arrière et de dire "on va en avoir pour en fournir" , remarque Robert Bérard, le coordonnateur adjoint d’Estrie-Aide.

Anne-Marie Roy souligne aussi un manque de vêtements masculins.

« S’il vous plaît les hommes, faites le ménage dans vos garde-robes plus souvent. » — Une citation de Anne-Marie Roy, responsable du secteur des vêtements d’Estrie-Aide

Une demande en hausse constante

La directrice du magasin Estrie-Aide, Sandra Morin, remarque que la demande du public est toujours en hausse.

« Chaque année, on a de plus en plus de demandes de clients. Les tablettes se vident rapidement. Des dons, on n’en a jamais assez. » — Une citation de Sandra Morin, directrice d’Estrie-Aide

C’est une forte croissance qu’on a vécue. Ça a des impacts sur notre organisation, nos structures de travail. Notre centre de tri a changé beaucoup au fil des ans. La preuve : on a maintenant un magasin et un centre de tri qui sont séparés par la rue Wellington. Ce sont des impacts de cette croissance-là pour répondre à la demande de la communauté de Sherbrooke , ajoute Michel Lesage, le directeur général de l'organisme.

Le magasin accueille des clientèles de tous les horizons, souligne-t-il. On a de jeunes étudiants, des familles, des immigrants, des gens seniors, qui viennent ici à la recherche de bonnes opportunités .

Pour maintenir ses activités, Estrie-Aide a besoin d'un approvisionnement constant et diversifié. Robert Bérard lance donc un appel à la population : ceux qui ont des choses à donner, de l’informatique, de l’audiovisuel, des jeux, des toasters, on les prend!

Avec les informations de Guylaine Charette