Des régions rurales du Manitoba souffrent du manque de personnel ambulancier

Le personnel est de plus en plus exténué, disent-ils.

Le président de la section 803 de l’Association internationale des pompiers, qui représente les pompiers et les travailleurs paramédicaux de Brandon, Terry Browett, affirme que les ambulances de sa ville sont de plus en plus souvent appelées dans les communautés environnantes. Ces dernières sont sans ressources, soit en raison d’un manque de personnel, soit parce qu’elles transfèrent des patients à Winnipeg.

Nous avons des ambulances dédiées à notre ville, mais maintenant nous répondons à l’extérieur. On laisse notre ville sans protection , a-t-il dit.

Le nombre d’heures d’immobilisation des ambulances en raison du manque de personnel a augmenté au cours des derniers mois, a rapporté, jeudi, l’Association des professionnels de la santé du Manitoba. Cette association représente les ambulanciers paramédicaux des régions rurales de la province.

Le syndicat a reçu une copie d’un rapport du Centre de coordination du transport médical de Brandon datant d’octobre 2021. Ce centre s’occupe de la répartition des services médicaux d’urgence dans les régions rurales et du nord du Manitoba.

Le rapport montre qu’en septembre, il y a eu plus de 17 000 heures pendant lesquelles les ambulances n’ont pas pu être en service, faute de personnel. Selon le rapport, ce serait le nombre le plus élevé des cinq dernières années.

Un porte-parole de Soins communs Manitoba précise que ces heures non comblées sont réparties sur l’ensemble de la flotte de la province.

Elles sont liées à des postes vacants à long terme, à des congés de maladie et à la fatigue, notamment.

Le président de l’Association des professionnels de la santé, Bob Moroz, affirme que les ambulanciers paramédicaux font des heures supplémentaires insoutenables. L’augmentation des délais de réponse aux appels d’urgence entraîne des conséquences plus graves pour les patients.

Des situations se sont produites qui sont vraiment, vraiment pénibles pour ces ambulanciers qui auraient pu changer la donne s’ils étaient intervenus plus tôt , a-t-il déclaré.

Les exigences d’un système paramédical en sous-effectif conduisent à l’épuisement professionnel et à l’augmentation du nombre de congés de maladie, selon M. Moroz.

On ne peut pas travailler autant d’heures par semaine sans que le gouvernement n’offre de soutien réel , a-t-il ajouté.

Selon M. Browett, les ambulanciers paramédicaux de Brandon répondaient en moyenne à environ 2700 appels par année au milieu des années 1990. Ils ont répondu à près de 7000 appels en 2021, sans que le nombre d’ambulances n’ait augmenté.

Nouveau contrat de travail en attente

Les ambulanciers paramédicaux en milieu rural sont sans convention collective depuis 2018. Les négociations contractuelles devaient commencer cet automne, mais cela ne s’est pas produit.

Bob Moroz souhaite que la province reconnaisse publiquement que le recrutement de personnel dans sa profession est en crise et qu'elle lance une campagne de recrutement.

Le porte-parole de Soins communs Manitoba affirme que les négociations de conventions collectives avec les autres secteurs de la santé commenceront une fois que les négociations avec les infirmières seront terminées, ce qui devrait se produire ce printemps, selon lui.

Si rien n’est fait pour alléger la pression exercée sur les ambulanciers paramédicaux des secteurs ruraux, entre autres sur le plan de la santé mentale, M. Moroz estime que plusieurs quitteront tout simplement la profession.

Avec les informations de Cameron MacLean