Le CHEO ouvre une clinique de vaccination pour les travailleurs du secteur de l’éducation

Le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO) a offert vendredi, sur le site du campus principal, une clinique de vaccination à destination des enseignants, mais aussi des travailleurs du secteur de l’éducation et des services de garde, incluant directeurs, adjoints, concierges, personnel de bureau et éducateurs de la petite enfance.

Une démarche initiée afin d’aider les enfants à reprendre un apprentissage sûr et en personne dès que possible , fait valoir le site Internet de l’institution hospitalière.

Les discussions ont commencé après le temps des Fêtes, ça s'est fait très rapidement , explique la porte-parole du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario CHEO , Ariane Blanc, évoquant une opération menée en partenariat avec Santé publique Ottawa (SPO) en vue d’ appuyer l’effort régional de vaccination .

Sont offertes selon le besoin des patients l’une des trois doses de vaccin contre la COVID-19, émanant des laboratoires Moderna ou Pfizer. Pour en bénéficier, les populations ciblées doivent se préinscrire en ligne sur le site Internet du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario CHEO et surveiller leur courriel pour être en mesure de réserver un rendez-vous.

Déjà plus de 2200 préinscriptions

Enseignante à Barrhaven, de l’école secondaire John-McCrae, Christine Vachette a eu vent de cette clinique par bouche-à-oreille. Venue chercher sa troisième dose, elle parle de soulagement . On ne sait pas si on va retourner travailler dans une semaine, dans deux semaines, ça me soulage que je peux avoir le vaccin .

Éducatrice en service de garde à l'école St-Dominic à Orléans, Wendy Lallier se dit pour sa part contente de profiter de cette opportunité pour pouvoir se faire vacciner avant un retour en classe. C'est vraiment super qu'ils aient pensé à nous, les éducateurs et éducatrices , ajoute-t-elle.

La réponse est fantastique. On a eu jusqu'à présent plus de 2200 préenregistrements, on voit vraiment que les gens sont intéressés , se réjouit Mme Blanc, indiquant que la clinique a aujourd’hui pu honorer 300 rendez-vous.

Il ne faut pas que les gens s'inquiètent , rassure Mme Blanc, précisant que le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario CHEO planifie trois autres cliniques pour la semaine prochaine. En fonction des capacités et des doses disponibles, des cliniques supplémentaires pourraient être mises en place, poursuit Mme Blanc, encourageant les personnes à continuer à se préinscrire et à consulter le site Internet du Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario CHEO pour plus de détails à venir.

Avec les informations de Frédéric Pepin