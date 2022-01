La culture, au creux de la vague Omicron

Les institutions culturelles francophones du Manitoba s’adaptent au cas par cas et cherchent des solutions en attendant des jours meilleurs.

Le Centre culturel franco-manitobain (Centre culturel franco-manitobain CCFM ), le Théâtre cercle Molière (Théâtre Cercle Molière TCM ) et la Maison des artistes visuels francophones (Maison des artistes visuels francophones MAVF ) font le point sur leur programmation en cours et à venir.

Une décision individuelle

La responsabilité de fermer incombe aux lieux culturels, comme l'expliquent Alexandra Keim, directrice générale de la Maison des artistes visuels francophones MAVF et Lou-Anne Bourdeau, directrice adjointe de la galerie. Contrairement aux vagues précédentes, cette fois-ci, le gouvernement n’a pas émis de nouvelles règles. Donc, c’est vraiment un choix de la galerie de restreindre les accès et les activités , explique Lou-Anne Bourdeau.

La Maison des artistes visuels francophones MAVF est fermée au public pour le mois de janvier, tout comme l'est le Centre culturel franco-manitobain CCFM .

« On se soucie de notre communauté. C’est vraiment dans un souci de diminuer les cas. » — Une citation de Lou-Anne Bourdeau, directrice adjointe de la Maison des artistes visuels francophones MAVF

Pour la directrice de la programmation artistique et culturelle au Centre culturel franco-manitobain CCFM , Liliane Lavack, la décision de fermer au public a été difficile à prendre.

Néanmoins, l'équipe du Centre culturel franco-manitobain CCFM reste confiante. En fin de compte, on veut s’assurer que tout le monde est en sécurité. Nous aussi, nous devons nous sentir en sécurité si on veut accueillir les gens chez nous (...) On veut vraiment que tout le monde puisse venir, que ce soit de bons événements avec un bon "vibe" avec notre communauté.

En attendant la réouverture, seuls les cours de danse débutés à l’automne continuent en ligne.

Une grande adaptabilité

La MVAF MVAF devait inaugurer, le 13 janvier, une exposition intitulée Au fil des connexions / Over Connections de l’artiste Carolina Reis.

L’exposition aura quand même lieu, mais la galerie doit s’adapter pour la rendre visible tout en maintenant le lieu fermé. L’exposition n’est pas reportée. Peut-être que l’ouverture ne se fera pas jeudi prochain telle que prévue, cependant les œuvres ont déjà été envoyées et sont à Winnipeg , relate Lou-Anne Bourdeau.

L’artiste qui devait participer à l’installation de l’exposition ne va pas pouvoir se déplacer, mais l’équipe ne se laisse pas abattre. On est en train de mettre en place différentes façons de monter l’exposition avec elle, sur zoom, avec un technicien, pour savoir comment placer ses œuvres. Donc, ça va se faire par nous plutôt que par l’artiste, mais il n’y aura pas de vernissage public , explique Lou-Anne Bourdeau.

« C'est ce que nous apprend la pandémie. Il faut voir au jour le jour plutôt que de faire de grands plans d’avance. Donc, on s’adapte. » — Une citation de Lou-Anne Bourdeau, directrice adjointe de la Maison des artistes visuels francophones MAVF

Le Théâtre Cercle Molière annule son prochain spectacle

Le Théâtre Cercle Molière TCM a annoncé par communiqué de presse l’annulation du spectacle prévu en salle du 18 au 29 janvier, Je cherche une maison qui vous ressemble. Les détenteurs de billets seront remboursés.

La responsable du marketing et des communications du Théâtre Cercle Molière TCM , Maxine Robert rappelle que la situation est surtout difficile pour les artistes .