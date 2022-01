La Ligue de l’Ouest suspend les activités de 15 équipes

La ligue a indiqué dans un communiqué publié vendredi que les équipes touchées avaient ajouté des joueurs et du personnel sur les protocoles de COVID-19 du circuit en raison de symptômes ou parce qu'ils ont reçu un test positif.

Les Hitmen de Calgary, les Oil Kings d'Edmonton, les Silvertips d'Everett, les Blazers de Kamloops, les Tigers de Medicine Hat, les Warriors de Moose Jaw, les Raiders de Prince Albert, les Cougars de Prince George, les Rebels de Red Deer, les Pats de Regina, les Blades de Saskatoon, les Chiefs de Spokane, les Americans de Tri-City, les Royals de Victoria et le Ice de Winnipeg sont les équipes dont les activités ont été suspendues.

Les matchs de samedi, mardi et mercredi des Chiefs ont été remis. C'est également le cas des duels Raiders-Oil Kings et Rockets-Cougars, prévus mardi, ainsi que des affrontements Hitmen-Warriors et Rockets-Cougars, prévus mercredi.

Pendant ce temps, la ligue a permis aux Hurricanes de Lethbridge et aux Broncos de Swift Current de reprendre toutes leurs activités.

La Ligue de l'Ouest et nos équipes restent pleinement dévouées à disputer un calendrier complet de 68 matchs ainsi que les séries éliminatoires , a dit dans le communiqué le commissaire Ron Robison. Alors que nous relevons les défis présentés par la pandémie de COVID-19, notre priorité est d'offrir une expérience de développement de classe mondiale aux joueurs, au personnel et aux arbitres, et de le faire de manière sûre et saine.