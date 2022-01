Clôtures à orignaux entre Campbellton et Belledune : le gouvernement refuse

Dans une lettre envoyée au groupe de militants demandant l’installation de clôtures à orignaux entre Campbellton et Belledune, le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique qu’il n’a pas l’intention d’installer des clôtures additionnelles sur la route 11. Des passages de cette lettre ont indigné les instigateurs du projet.

Le mouvement visant à convaincre la province d’installer ces clôtures découle de la mort d’un jeune motocycliste de la région à la suite d’une collision avec un orignal en août dernier.

Shane Gallant est mort dans un accident lorsque sa motocyclette est entrée en collision avec un orignal. Ses proches ont lancé une pétition en ligne pour demander l'installation de clôtures à orignaux dans un secteur de la route 11. Photo : Facebook/Shane Gallant

Shane Gallant n’a eu aucune chance quand sa motocyclette a heurté un orignal sur la route 11 près de Charlo. L’homme de 34 ans de Dundee a laissé dans le deuil une fillette de cinq ans.

À la suite du tragique accident, Yves Goudreau a décidé de lancer une pétition en ligne demandant l’installation de clôtures de protection contre la faune sur la route entre Campbellton et Belledune.

Plus de 4000 personnes ont signé la pétition et une lettre d’appui de la Commission des services régionaux du Restigouche a été envoyée à la province.

Le président de la Commission, Brad Mann, est outré. Ce que contient cette lettre est tout simplement inacceptable , dit-il.

Brad Mann, président de la Commission des services régionaux du Restigouche. Photo : Radio-Canada

Brad Mann s’indigne surtout de la conclusion de la lettre signée par le premier ministre.

Il est recommandé d’éviter de conduire sur les autoroutes la nuit, lorsque possible, et d’être particulièrement vigilant au printemps et à l’automne, alors que la majorité des collisions ont lieu , indique la lettre.

Brad Mann rappelle au premier ministre que les gens de la région doivent souvent se déplacer à Bathurst, entre autres pour recevoir des soins à l’hôpital. Par exemple, les mères doivent se rendre à Bathurst pour donner naissance à leur enfant.

Les gens ne décident pas à quel moment les bébés vont naître! , lance-t-il.

Yves Goudreau croit que les conducteurs qui circulent sur la route 11 sont très à risques.

Ces bêtes-là, ça ne sort pas seulement la nuit, ça sort le jour aussi. Ça va prendre quoi, une autre mortalité dans notre coin pour faire réagir ? C'est malheureux , dit-il.

Yves Goudreau est l'instigateur de la pétition en ligne demandant la construction de clôtures de protection contre la faune sur la route 11 entre Belledune et Campbellton. Photo : Radio-Canada

Yves Goudreau précise que plusieurs personnes du Restigouche doivent utiliser la route 11 pour se rendre au travail.

On a besoin de se rendre ailleurs pour des services. On a des gens qui travaillent ailleurs aussi. Donc, c'est vraiment insécurisant. Je le sais, je voyage régulièrement , dit-il.

Selon certaines estimations, environ six millions de dollars seraient nécessaires pour clôturer la soixantaine de kilomètres entre Campbellton et Belledune.

C’est quoi six millions pour la vie d'une personne, jeune comme qu'on a perdu, le nombre d'années qu'il aurait pu travailler, au niveau de son implication de la vie de sa jeune fille , ajoute Yves Goudreau.

D’après un reportage de Serge Bouchard