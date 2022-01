Baisse des hospitalisations à l’Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard signale 175 nouveaux cas de COVID-19 vendredi et enregistre une baisse de ses hospitalisations, passant de 4 personnes jeudi à 2 personnes à l’hôpital vendredi.

L’une d’entre elles se trouve dans une unité de soins intensifs.

Les autorités sanitaires ajoutent qu’une personne a contracté le virus à l’hôpital, après avoir été admise pour une autre raison médicale.

Toutes les nouvelles infections font l’objet d’une enquête et la recherche des contacts est en cours. La province enregistre 116 rétablissements et un bilan de 1550 cas actifs.

Jeudi, l’Île-du-Prince-Édouard a annoncé que la période d’isolement pour les personnes vaccinées atteintes du virus de la COVID-19 est réduite de 10 à 7 jours, à compter de vendredi.

Les personnes infectées non vaccinées doivent maintenant s’isoler pendant 10 jours.

La province rappelle qu’une personne qui ne présente pas de symptôme de la COVID-19 n’a pas besoin de passer un test de dépistage.

Les tests PCR sont limités entre autres aux gens symptomatiques et aux contacts étroits de cas positifs.

En date du 5 janvier, 95,6 % des Insulaires admissibles âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin et 92,4 % sont entièrement vaccinés.

Environ 47 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu leur première dose.

Cliniques de dépistages fermées

En raison des conditions météorologiques, la province annonce que toutes les cliniques de dépistages de Summerside, Charlottetown et Borden-Carleton seront fermées samedi.

La liste des fermetures des cliniques peut être consultée ici.  (Nouvelle fenêtre)