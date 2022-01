Malgré les critiques, la rentrée en classe sera en présentiel lundi

Malgré les nombreuses critiques et inquiétudes des dernières semaines, les élèves de la maternelle à la 12 e année pourront reprendre le chemin des classes et assister en personne à leurs cours dès le 10 janvier, confirment les autorités de la santé et la ministre de l’Éducation de la Colombie-Britannique.

Le report du retour en classe, prévu initialement cette semaine, mais remis au 10 janvier par la Dre Bonnie Henry, a permis aux districts scolaires de travailler avec les gens du milieu afin d’assurer le retour sécuritaire des jeunes dans les écoles, assure la ministre de l’Éducation Jennifer Whiteside.

Comme il a été démontré au cours des deux dernières années, le système d’éducation est prêt et capable de s’adapter pour garder les enfants en sécurité dans les écoles , dit-elle.

Le port du masque à trois épaisseurs sera obligatoire pour tous et la surveillance des symptômes devra être effectuée chaque jour. Si un enfant présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19, il devra rester à la maison.

C’est d’ailleurs avec le taux d’absentéisme, plutôt qu’avec le traçage des contacts et le résultat positif des tests de dépistages de la COVID-19 que les autorités de la santé évalueront dès à présent la situation dans les écoles.

Un taux anormalement élevé d’absentéisme dans une école ou une classe pourra mener à une évaluation plus minutieuse de la situation et à l’utilisation de test de dépistage rapide pour déterminer s’il s’agit ou non d’une éclosion de COVID-19.

Les écoles sont un reflet de ce qui se passe dans la communauté, nous savons donc que les élèves et le personnel des écoles seront touchés par ce variant [Omicron] , admet la ministre Whiteside.

Si un membre de la famille est atteint du virus, un enfant pourra malgré tout se présenter à l’école si celui-ci ne présente aucun symptôme, indique de son côté la médecin hygiéniste en chef Bonnie Henry.

Il faut que tout le monde soit prudent puisqu’on a un taux de transmission d’environ 24 % dans la province , rappelle cependant le ministre de la Santé Adrian Dix.

Plus de mesures, demande le syndicat

La Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique s’accorde avec la province sur l’importance de garder les écoles ouvertes et les classes en présentiel, mais soutient que plusieurs autres mesures devraient être mises en place afin d’assurer la sécurité de tous.

Les masques N95 devraient, par exemple, être offerts sur demande pour les élèves et le personnel enseignant qui le souhaitent, argue la présidente de la Fédération Tori Mooring.

Nous avons des enseignants qui sont vulnérables et des élèves qui le sont tout autant et nous voulons nous assurer qu’ils puissent, dans les deux cas, avoir accès à leur travail et à leur classe , souligne-t-elle.

La Fédération souhaite également que les enseignants soient priorisés dans l’accès à la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 et qu’un meilleur plan soit mis en place pour améliorer la ventilation dans les écoles afin de réduire les risques de transmission du variant Omicron.

Le variant est d’ailleurs prédominant dans la province et dorénavant responsable de plus de 80 % des infections à la COVID-19 en Colombie-Britannique.