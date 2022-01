À Calgary, la grande variation de température peut endommager des maisons

Nassima Way

Nassima Way

Jaclyn St-Louis inspecte les maisons pour 20/20 Home Inspections. Elle dit que lorsque les températures sont glaciales la condensation s’accumule et gèle dans certains endroits de maison. Ce que je constate le plus c’est la condensation accumulée dans les greniers et autour des fenêtres ainsi que des digues de glaces sur les gouttières , dit l’experte.

Quand il y a un Chinook, les barrages de glace sur les toits vont fondre rapidement, de l’eau peut se retrouver emprisonnée sous les bardeaux et va ensuite infiltrer la structure extérieure ou la toiture, ajoute Jaclyn St-Louis.

Même situation pour la condensation accumulée autour des fenêtres, où l’eau va infiltrer les murs. La fonte de la condensation dans le grenier va provoquer des infiltrations dans le plafond.

On suggère de toujours jeter un coup d’œil dans le grenier quand il y a ce genre de températures, pour voir s’il n'y a pas des glaçons qui se forment , dit Martin Gordon, directeur général de N.D. Roofing & Framing, une entreprise spécialisée dans les toitures.

La condensation dans le grenier se forme par des fuites d'air chaud dans le plafond. Photo : Radio-Canada / Évelyne Asselin

Selon lui, les résidents devraient contacter un spécialiste dès qu’ils constatent la présence de givre dans le grenier. Il conseille également de faire fonctionner le ventilateur de la salle de bain pendant une à deux heures après un bain ou une douche pour faire évaporer l'humidité.

L’humidité dans la maison est un gros problème, ça peut créer de la moisissure , conclut Martin Gordon.

Le problème de condensation dans le grenier peut être réglé en ajoutant une isolation avec une résistance thermique et une ventilation qui permettra d’évacuer l’air chaud et humide vers l’extérieur.

Avec des informations d'Évelyne Asselin et Dave Gilson