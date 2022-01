Vitalité économique : Saguenay en queue de peloton

Ces données ont été compilées par l'Institut de la statistique du Québec en 2018, avant la pandémie. La plus grande ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean occupe le neuvième rang dans l'indice de vitalité des territoires pour les villes québécoises de 100 000 habitants et plus, tout juste devant Trois-Rivières qui figure au dernier rang.

Ça m'interpelle, affirme la mairesse de Saguenay Julie Dufour. On s'entend que ce sont des chiffres de 2018, mais même déjà en campagne électorale, j'en parlais. Neuvième rang : ce n'est pas une super bonne nouvelle.

Trois critères étaient étudiés, soit le revenu médian des personnes de 18 ans et plus qui est d’un peu plus de 36 000 $ à Saguenay, le taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans qui représente 74 %, et l'évolution de la population sur les cinq dernières années où Saguenay est la seule ville à afficher un solde négatif.

Classement des municipalités du Québec de 100 000 habitants et plus selon l’indice de vitalité économique, 2018 Classement des municipalités du Québec de 100 000 habitants et plus selon l’indice de vitalité économique, 2018 Rang Ville Indice de vitalité économique 1 Lévis 11,41 2 Terrebonne 11,22 3 Gatineau 9,43 4 Québec 7,95 5 Laval 7,25 6 Longueuil 5,80 7 Sherbrooke 3,66 8 Montréal 2,30 9 Saguenay 1,46 10 Trois-Rivières 1,37

L’ indice de vitalité économique d’Alma est négatif. Au classement de l'ensemble des villes du Québec, la ville du Lac-Saint-Jean est au 21e rang dans la région et au 599e rang au Québec.

Selon l’économiste Rémi Morin-Chassé, il y a du travail à faire sur la capacité d’attirer les travailleurs.

La démographie est un indicateur important de la vitalité des régions. Leur capacité à attirer les travailleurs par le dynamisme économique et la capacité à les retenir aussi. Selon M. Chassé, diversifier davantage l'économie régionale permettrait de changer la dynamique.

Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été essayées dans le passé, notamment la spécialisation en aluminium. C'est important de continuer dans ça. Mais il faut aussi essayer de diversifier parce qu’en ne mettant pas nos œufs dans le même panier, il va se créer une dynamique différente , assure-t-il.

La mairesse de Saguenay pense qu’une des solutions serait de retenir les étudiants étrangers.

Ne serait-ce que nos étudiants étrangers qui viennent déjà étudier, qui sont déjà intéressés par la ville, qui parlent déjà souvent français et qui ont le goût de s'implanter. Est-ce qu'on pourrait les loger? , dit-elle en faisant référence aux 1000 logements sur la zone ferroviaire qu’elle souhaite implanter dans le futur.

À lire aussi : L’UQAC réclame l’aide des locateurs pour loger les étudiants

Quels effets de la pandémie?

Les données étant collectées en 2018, les effets de la pandémie ne sont donc pas pris en compte. Toutefois, cette crise sanitaire pourrait profiter à la région avec l’arrivée du télétravail.

Je pense qu'il y a aussi là un travail d'attraction à faire pour les familles et les travailleurs , soutient Rémi Morin-Chassé. Selon lui, le télétravail pourrait attirer du monde dans la région.

Durant la pandémie on n'a pas saisi l'opportunité d'aller chercher ceux qu'on avait déjà en région qui étaient partis. On a vu avec le télétravail comment c'était possible aujourd'hui, la mobilité de la main-d'œuvre , rappelle Julie Dufour.

Selon un reportage de Louis Martineau.