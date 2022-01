Les lancements d’album locaux à surveiller en 2022

Lwazo Sirois et le dernier rodéo

EP homonyme

21 janvier

Le projet est nouveau, mais Lwazo Sirois est un vétéran dans le milieu musical. Membre du collectif hip-hop CEA, il a aussi été chanteur du groupe de rock stoner Les Indiens en plus d’avoir son groupe de chansons francophones Colombier.

Sur ce microalbum de six titres, Lwazo Sirois se permet d’adapter en français des grands succès du country américain. Sous la plus de Lwazo, East Bound and Down de Jerry Reed devient À l’est pis au sud. La chaîne est une traduction libre de la pièce The Chain de Fleetwood Mac.

L’album contient aussi une composition originale.

Juste Robert

Ta théorie sur la lumière

28 janvier

Ta théorie sur la lumière sera le troisième album de celui qui partage sa vie entre la musique et les arts visuels. Pour cet opus, Juste Robert a travaillé avec Benoit Shampouing Villeneuve à la réalisation. L'album mélangera folk, rock, pop et poésie.

Juste Robert Photo : La Tribu / Émilie Dumais

Tire le coyote

Au premier tour de l’évidence

11 février

Il y a déjà plus de quatre ans que Tire le coyote lançait l’album Désherbage. Celui-ci avait été reçu chaleureusement par le public et la critique. L’opus avait remporté le prix album folk de l’année au Gala de l’ADISQ. Tire le coyote n’a pas été en pause pour autant. Il a fait de nombreux concerts, a écrit un recueil de poésie et fait paraître un EP avec Jeannot Bournival.

Une date de spectacle est déjà prévue au Grand théâtre le 23 avril prochain à la salle Louis-Fréchette.

Narcisse

Titre et date de sortie à déterminer

Narcisse sème des paillettes partout où le collectif passe. Deuxième au concours les Francouvertes en 2020, le parcours de Narcisse mènera à la sortie d’un nouvel album ce printemps. Le projet mélange musique, danse et art visuel.

Koriass

Titre et date de sortie à déterminer

Après un saut fort réussi en duo avec FouKi, Koriass sera de retour avec un sixième album prévu pour le début de l'année. Il fait paraître un premier extrait en octobre, la chanson 3e Avenue.