Le projet de maison d’aide et d’hébergement pour les femmes de l’Abitibi-Ouest progresse

Les demandes de financement occupent la majeure partie du temps de la Collective, qui est une forme de conseil d’administration regroupant les administratrices de la maison. Avec les subventions de la MRC d’Abitibi-Ouest et du Fonds québécois d’initiatives sociales, une intervenante spécialisée en violence conjugale devrait être embauchée prochainement.

C’est sûr qu’on est en développement de projet. Ça amène donc plusieurs rencontres, le développement de différents comités, soit au niveau du financement ou de la mise en place du service d’hébergement. La recherche de contacts également pour rencontrer des gens afin de leur partager l’état du projet , explique Joannie Boivin, administratrice.

Les membres de la Collective se sont rencontrés au mois de décembre pour discuter du modèle de la future maison qui aura pignon sur rue à La Sarre. Les maisons d’aide et d’hébergement d’Amos et de Ville-Marie inspirent toujours les administratrices. Moins d’une dizaine de chambres pouvant accueillir des femmes avec leurs enfants sont prévues. La mise sur pied d’un tel bâtiment peut coûter jusqu’à 1 million de dollars, selon Joannie Boivin.

« On se sent impuissantes face à la situation parce qu’on ne peut pas leur assurer un milieu sécuritaire pour elles et leurs enfants. »