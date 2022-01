Vaccinés aux symptômes légers : « vous n’avez pas besoin de test », dit la C.-B.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à distribuer 140 millions de tests de dépistage rapide aux provinces et aux territoires au cours du mois de janvier. Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique s'attendent à recevoir une partie de cette livraison dès le milieu de la semaine prochaine.

Contrairement à d’autres provinces comme le Québec, la Colombie-Britannique limite l'accès aux tests de dépistage rapide à certains groupes prioritaires, comme les travailleurs des centres de soins de longue durée.

Cette approche a été critiquée par les libéraux, qui ont accusé la province de laisser tomber les Britanno-Colombiens tandis que des experts du milieu de la santé ont souligné une injustice pour ceux qui ne peuvent se procurer de tests.

Stocks limités, tests priorisés

Le variant Omicron se propage comme une traînée de poudre dans la province : il représente désormais 80 % des cas recensés, affirme la Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique.

Chez les gens doublement vaccinés, les symptômes développés par le variant Omicron sont toutefois plus légers et donc moins dangereux, explique la Dre Henry. Les tests de dépistage rapide doivent donc continuer à être déployés là où les communautés en ont le plus besoin, leurs stocks étant limités, dit-elle.

Le nouvel arrivage sera donc déployé en priorité dans les établissements scolaires, dans les milieux à haut risque (centres de soins de longue durée, hôpitaux, résidences assistées) et dans les centres de dépistage pour les Britanno-Colombiens les plus vulnérables, affirme la santé publique.

Entre autres, les 55 ans et plus, les femmes enceintes, les travailleurs de secteurs à haut risque et ceux qui ont des conditions médicales particulières pourront en bénéficier.

« Les tests rapides sont utilisés comme des feux rouges pour nous aider à comprendre si une personne a la COVID-19 dans une zone ou une communauté. Ils ne sont pas utilisés comme des feux verts pour permettre aux gens de socialiser. » — Une citation de Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la C.-B.

Pas de tests pour la rentrée scolaire

L’objectif clef, assure la Dre Bonnie Henry, est de s’assurer que le retour sur les bancs de l’école est sécuritaire. La rentrée scolaire aura bien lieu le 10 janvier dans la province, malgré les demandes de certains médecins et de travailleurs de la santé de la repousser, face à la propagation fulgurante du variant Omicron.

Le personnel symptomatique des écoles devra toutefois patienter jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour pouvoir bénéficier de tests de dépistage rapide, après réception de cette nouvelle livraison d'Ottawa.

Ceux dont la province dispose actuellement sont utilisés pour les travailleurs de la santé des centres de soins de longue durée et dans les communautés autochtones éloignées, dit la Dre Henry.

À terme, les parents pourront également utiliser des kits à domicile pour dépister leurs enfants, anticipe la médecin hygiéniste.

Tout le monde n’a pas besoin de test

La santé publique dit être consciente des frustrations des Britanno-Colombiens face au manque d’accès au dépistage, qu’il s’agisse de tests rapides ou PCR. La Dre Bonnie Henry leur demande toutefois de ne pas s’en prendre aux travailleurs de la santé pour autant.

Tout le monde n'a pas besoin de test. [...] Si vous avez des symptômes légers, le nez qui coule, de la toux et que vous avez été en contact avec d’autres personnes, c’est très possible que vous ayez la COVID-19. Mais ce que vous devez faire, c’est rester à la maison, vous isoler des autres et surveiller vos symptômes , dit la médecin hygiéniste en chef.

De ce qu’on voit en ce moment, [le variant omicron] cause des symptômes peu de temps après l’exposition, environ trois jours après, et la maladie est souvent légère. Si vous êtes vaccinés, si vous avez cette protection, [la maladie] disparaîtra au bout de trois à cinq jours , indique Bonnie Henry, qui encourage les Britanno-Colombiens à rester chez eux pendant cette période.

La semaine dernière, la province a réduit la période d’isolement des personnes pleinement vaccinées à cinq jours. Après cette période, celles qui n’ont plus de symptômes ou dont les symptômes se sont affaiblis peuvent de nouveau sortir de chez elles, tant qu’elles continuent à porter un masque et qu’elles ne participent pas à des rassemblements.