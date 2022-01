Des médecins mobilisés pour la réouverture de l’urgence de Saint-André-Avellin

Suite à l’annonce lundi de la fermeture jusqu'au 28 janvier de l’urgence de Saint-André-Avellin , 13 médecins de la Petite-Nation demandent au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, dans une lettre commune, sa réouverture « dans les plus brefs délais ».

Pour nous, c’est un service qui est excessivement important, qui est essentiel pour la santé et la sécurité des patients de notre région , fait valoir l’une des signataires de la lettre et médecin de famille coresponsable au Groupe de médecine de famille (GMF) de la Petite-Nation, Dre Marie-Ève Godin, qui salue le service très performant offert jusqu’alors à la population.

Je suis certaine que les gestionnaires n’ont pas pris cette décision de gaieté de cœur [...] Par contre, je crois que le prix à payer est trop cher pour le gain en nombre de personnel qu’ils ont fait à Papineau , poursuit Dre Godin, qui précise que le personnel infirmier du service d’urgence ne s’appuyait avant sa fermeture que sur six infirmières, dont deux étaient déjà absentes pour des congés de maladie .

J’ai l’impression que si on avait fonctionné avec des effectifs réduits, je ne sais pas, peut-être qu'une autre solution aurait pu être envisagée , regrette-t-elle.

Un sentiment d’abandon

Nous partageons avec toute la population de la Petite-Nation un sentiment d’abandon de la part du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais, bien que nous comprenions le contexte actuel exceptionnel de la pandémie , souligne par ailleurs la lettre.

Les gens sont vraiment découragés et se sentent un peu abandonnés dans cette décision. Ils sentent qu’en habitant en campagne, ils ont moins de services et ne [font pas partie des] priorités , relève la Dre Marie-Ève Godin, ajoutant que les gens sont mobilisés pour exiger que l’urgence soit rouverte le plus possible .

Dans ce cadre, des discussions ont été initiées avec le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais, précise Dre Godin : On a déjà eu des discussions avec les directions concernées, et [elles ont été informées de] notre désir que l’horaire de garde soit examiné sur une base journalière pour que l’on puisse rouvrir aussitôt que possible .

En attendant la réouverture

Pour pallier la fermeture de l’urgence, 20 plages horaires supplémentaires, assumées par le Groupe de médecine de famille GMF à la demande du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais, ont été ajoutées quotidiennement.

Les médecins qui travaillaient à l’urgence, qui se retrouvent sans local, se sont virés de bord très rapidement pour organiser un service de rendez-vous d’urgence accessible à la population , indique Dre Godin.

Cette dernière invite les gens à se rendre au Centre local de services communautaires de la Petite-Nation à St-André-Avellin et à utiliser les plateformes du gouvernement s’ils ont besoin d’un soin d’urgence .

Cependant, cette offre de service n’est en aucun cas comparable au service de l’urgence. Ce n’est qu’un petit pansement sur une plaie béante , nuance toutefois la lettre.

D’autres possibilités de fermeture

Quelque 600 employés de la santé sur les 12 000 que compte la région manquent actuellement à l’appel en raison de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Lors d’un point de presse jeudi, la présidente directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais, Josée Filion, se voulait rassurante en évoquant le cas de la fermeture du service d'urgence de Saint-André-Avellin. On sait que c’est préoccupant, que la population est aussi préoccupée par cette décision de fermeture. Mais je tiens vraiment à rassurer qu’il s’agit d’une décision temporaire. Et dès que ce sera possible, nous mettrons tout en œuvre pour la réouverture , soulignait-elle.

Évoquant une défection de quelque 600 employés du réseau, ainsi qu'une hausse des infections et des hospitalisations dans la région, Mme Filion anticipe des décisions difficiles qu'on aura à prendre à nouveau . Il est fort à parier qu’on ait encore des décisions difficiles sur notre capacité à donner des soins et services dans différents secteurs d'activités . Le cas advenant, nous mettrons en place les mesures pour soutenir [l’offre] des soins et services , s’engage la présidente directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais.

Avec les informations de Denis Babin