Exode de hockeyeurs universitaires : les Ravens et les Gee-Gees n’y échappent pas

Selon l’entraîneur-chef des Gee-Gees, Patrick Grandmaître, cet exode s’explique par le retour des escouades de réserve dans la Ligue nationale de hockey LNH , qui a créé un effet boule de neige. Les équipes de la Ligue nationale de hockey LNH ont pigé dans leur club-école de la Ligue américaine de hockey (LAH). Pour pourvoir les postes vacants, les formations de la Ligue américaine de hockey LAH font appel à des patineurs dans la ECHL.

Et celles de la ECHL viennent piger dans notre ligue et dans les ligues semi-pro. Le marché des joueurs est donc à sec , a-t-il constaté.

En plus de cet effet domino, l’Association des sports universitaires de l'Ontario OUA a choisi, le 17 décembre, de repousser sa reprise des activités du 6 au 24 janvier. À ce moment-là, beaucoup de joueurs ont commencé à regarder leurs options dans les rangs professionnels pour éviter de gaspiller une saison en raison de la COVID-19, comme ce fut le cas l’année dernière.

C’est le cas notamment de Tristan Bérubé, gardien de but des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. Avant cela, il jure qu’il n’avait jamais eu l’intention de quitter son équipe.

C’était quasiment une question de santé mentale. Je joue au hockey depuis l’âge de 4 ans. J’ai joué 7 matchs en un an et demi à l’Université d’Ottawa. De voir que le retour au jeu était incertain en 2022, je trouvais ça très dur.

Pour le bien de sa carrière, Tristan Bérubé a donc choisi de s’entendre avec les Lions de Trois-Rivières, un club affilié aux Canadiens de Montréal. Il n’en demeure pas moins que ce fut difficile d'annoncer son départ à son entraîneur-chef et à ses coéquipiers.

J’ai énormément de respect pour Patrick Grandmaître, pour les Gee-Gees et pour l’Université d’Ottawa, mais j’avais besoin de jouer.

Du côté des Ravens de Carleton, l’entraîneur-chef Shaun Van Allen a fait ses adieux à trois morceaux importants de sa formation : le capitaine Cody Caron ainsi que le défenseur Jeremy Masella ont aussi fait le saut dans la ECHL, respectivement à Cincinnati et à Kalamazoo. Un autre vétéran, C.J. Garcia, a quant à lui décidé de mettre le cap sur la France, à Anglet, dans la Ligue Magnus.

Avant le report des activités, l’attaquant Cole Carter avait déjà quitté le navire, au profit d’un club de la République tchèque.

Par courriel, un porte-parole des Ravens a laconiquement commenté ces départs : Bien que la pause soit décevante, nous souhaitons à ces joueurs, qui ont tout donné pour notre programme, la meilleure des chances pour leur carrière professionnelle.

Au cours de la dernière semaine, le gouvernement de l’Ontario a imposé de nouvelles restrictions, qui ont forcé l’OUA à repousser son retour au jeu au 27 janvier. De plus, les étudiants-athlètes ne peuvent plus s’entraîner à l’intérieur en équipe, comme il était permis jusqu’à tout récemment.

La raison : ils ne sont pas considérés comme élites par la province alors que d’autres ligues, parfois même de niveaux inférieurs, le sont.

Quand il a eu vent de cette décision, Tristan Bérubé n’en revenait tout simplement pas. C’est injuste et ordinaire pour des athlètes de très bon calibre qui veulent seulement jouer.

De son côté, Patrick Grandmaître essaie de voir le verre d’eau à moitié plein. Les entraîneurs et les athlètes sont d’éternels optimistes. Malgré les nouvelles règles, malgré l’incertitude, ce dernier tente par tous les moyens de tirer profit de la situation.

Il convie ses étudiants-athlètes à des entraînements, en ligne ou sur une patinoire extérieure, en groupe de 10, en respectant la distanciation physique .

« On est créatifs, on demeure actifs et on garde espoir de pouvoir finir notre saison. »