L’ex-ministre ontarien Jeff Yurek met fin à sa carrière politique

Il a annoncé vendredi qu’il ne sera pas candidat aux élections générales de juin et qu’il abandonnera son siège de député à la fin de février.

Quand je suis entré en politique il y a plus de 10 ans, je me suis promis trois choses : représenter les gens d'Elgin-Middlesex-London du mieux que je pouvais, demeurer authentique et fidèle à mes valeurs et à mes convictions, et reconnaître quand il serait temps de partir , a écrit le député dans un message sur Facebook.

M. Yurek a été ministre des Richesses naturelles, des Transports et de l’Environnement dans le gouvernement de Doug Ford.

Au nombre des réalisations du gouvernement dont il est fier, M. Yurek a cité la stratégie pour le secteur forestier, l’annonce de l’expansion du métro de Toronto, le financement du service d'autobus rapides de London et l’approbation du projet de barrières médianes en béton sur la 401.

Le député est aussi particulièrement heureux de l’adoption, quand il était dans l’opposition, du projet de loi privé qui oblige les écoles à laisser les élèves asthmatiques emporter leur inhalateur dans la classe.

Jeff Yurek avait été élu une première fois en octobre 2011.