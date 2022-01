Le variant Omicron sonne-t-il le glas de la pandémie?

Malgré les hausses de cas du variant Omicron dans les communautés, les autorités sanitaires de Windsor-Essex espèrent que la pandémie sera vaincue dans quatre à six semaines, un optimisme que d'autres spécialistes ne partagent pas.

Elles fondent leur espoir sur la vaccination et l’atteinte de l'immunité collective.

Tout le monde aura soit été vacciné, soit prouvé qu'il est immunisé, soit malheureusement succombé à la maladie , a déclaré jeudi le directeur du personnel de l'Hôpital régional de Windsor, le Dr Wassim Saad, après une réunion du conseil d'administration.

Le Dr Wassim Saad est directeur du personnel de l'Hôpital régional de Windsor, qui a commencé à annuler les interventions chirurgicales non urgentes lundi. Photo : Radio-Canada

Selon le Dr Saad, les données à sa disposition montrent entre autres que pour 100 patients atteints du variant Omicron admis à l'hôpital, environ 90 occuperaient un lit ordinaire et moins de 10 seraient hospitalisés à l'unité de soins intensifs.

Le Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston et professeur adjoint à l'Université Queen's, observe de son côté une augmentation vertigineuse des cas d’Omicron, suivie d’une diminution assez rapide et une petite stagnation.

Pour lui, cette tendance à la baisse ne suffit pas pour crier victoire.

Affirmer que la pandémie va se terminer, c'est sûrement une affirmation un peu trop absolue, bien que je le souhaite , explique-t-il.

Le Dr Santiago Perez Patrigeon est spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston et professeur adjoint à l'Université Queen's. Photo : Santiago Perez Patrigeon

La spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital de Markham Stouffville Valérie Sales abonde dans le même sens. À son avis, il faudrait un temps relativement long pour tirer des conclusions définitives.

Je dirais qu’on ne pourra pas vraiment être sûr qu’on est sorti de la pandémie tant qu’on n’aura pas passé probablement un an sans avoir une grosse vague ou des problèmes dans notre population , explique-t-elle.

Le Dr Perez Patrigeon se demande si la fin de la vague Omicron signifierait la fin de la pandémie. Selon lui, il est tôt pour faire des prédictions.

Je serais d’accord avec ce collègue [le Dr Saad ] en disant que, je pense que la vague d’Omicron va passer assez rapidement. Est-ce que cela voudra dire la fin de la pandémie? Il est difficile à le dire , précise -t-il.

Le moment critique attendu dans deux semaines

Selon les responsables de l'Hôpital régional de Windsor, les deux prochaines semaines constituent la période la plus critique.

Le personnel est fatigué , a déclaré le PDG de l'hôpital, David Musyj. Au fur et à mesure que nous arrivons à ce point, il est nerveux, à la limite de l'épuisement , explique-t-il.

Malgré cette situation, l'Hôpital régional de Windsor s'inquiète moins du manque des lits de soins intensifs.

Le Dr Saad se veut rassurant. Je ne m'attends pas à ce que notre capacité de soins intensifs soit dépassée , dit-il . Nous sommes davantage préoccupés par les lits de soins courants , ajoute-t-il.

Immunité collective en vue?

Selon le Dr Perez, la tendance à la baisse des hospitalisations des patients atteints du variant Omicron est rassurante.

C’est une donnée indirecte, que peut être le virus est moins pathogénique, c'est-à-dire, qu'il y a moins de pneumonies, moins d’infections pulmonaires, moins de maladies graves , explique-t-il.

Cependant, la Dre Sales rappelle que la vaccination reste la clé pour parvenir à une immunité collective.

On espère tous qu’avec Omicron, on va pouvoir avoir cette immunité collective de la population qui va avoir ou bien eu la maladie ou le vaccin et qui par la suite va avoir le vaccin tous les ans. C’est une bonne idée d’avoir le vaccin pour rappeler au corps de faire une bonne protection , avance-t-elle.

Selon le Dr Perez, il faut rester alerte, car le virus reste hautement contagieux.

Quand on observe le risque d'hospitalisation pour les non-vaccinés comparés aux vaccinés, il est beaucoup plus fort chez les non-vaccinés. Cela veut dire que le virus en soi même reste dangereux , conclut-il.

Avec les informations de Gabriel Nikundana et de CBC