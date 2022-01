L’installation des lecteurs de CO2 va bon train dans les écoles de la Mauricie

Les parents n’auront pas à s’inquiéter de la qualité de l’air au retour des enfants dans les écoles de la région. Près de 500 lecteurs de CO2 ont déjà été installés dans les classes plus problématiques du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Et l’installation se poursuivait dans d’autres locaux vendredi.

Mercredi, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge a annoncé que près de 55 % des lecteurs de CO2 seraient livrés avant la fin de la semaine à la grandeur du Québec. Dans la région, l’installation est déjà bien entamée. On avait quand même fait un inventaire de toutes nos écoles, à savoir où c’était le plus problématique. Donc, pour les écoles qui étaient codées 1 et 2, tous les lecteurs ont été posés avant les Fêtes , indique le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy Luc Galvani.

Le directeur général mentionne que, juste avant de partir pour les vacances, le Centre de services scolaire a reçu une autre commande de 407 appareils supplémentaires. Les gens sont de retour au bureau. Donc, ça va se faire dès vendredi pour le déploiement de ces lecteurs qui ne sont toujours pas installés , dit-il.

Luc Galvani, le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (archives) Photo : Radio-Canada

D'ici le mois de juin, c’est au-delà de 1500 lecteurs qui auront été mis en fonction dans l’ensemble des classes du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy.

Cap sur le retour en classe le 17 janvier

Même si plusieurs doutent du retour en classe des élèves le 17 janvier prochain, Luc Galvani a bon espoir de voir revenir les enfants à cette date.

L’intention du ministre [de l’Éducation] reste toujours le 17 janvier. La nôtre aussi. Je pense qu’on l’a démontré depuis près de deux ans : on est beaucoup plus efficace en présence qu’à distance. Donc, ça va être à voir à la suite des discussions qu’on va avoir cette semaine , mentionne-t-il.

Il ajoute que différentes rencontres sont prévues avec le sous-ministre au cours des prochains jours pour faire le point sur le retour en classe.

Des tests rapides seront remis aux élèves du préscolaire et du primaire à leur rentrée. Il n’est toujours pas prévu d’en faire la distribution dans les écoles secondaires. Les consignes qui nous ont été données par le Ministère, pour l’instant, touchent strictement le primaire et le préscolaire et également, le personnel des niveaux primaire et préscolaire , souligne le directeur général.

Par ailleurs, Luc Galvani indique que lors de la rencontre des centres de services scolaires avec le ministre Jean-François Roberge, il a été réitéré que les masques N95 ne seraient pas distribués au personnel enseignant.