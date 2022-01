La promenade de la Reine-Elizabeth sera fermée aux véhicules la fin de semaine

À compter du 15 janvier, la promenade de la Reine-Elizabeth sera fermée aux véhicules les samedis et dimanches de 9 h 00 à 17 h 00, entre les rues Somerset au centre-ville et Fifth dans le Glebe.

Il se peut toutefois que la route soit fermée de façon temporaire si les conditions hivernales exigent un déneigement, a déclaré la Commission de la capitale nationale CCN dans un communiqué.