Une première vague de froid s’abattra sur l’Estrie ces prochains jours

Si la température va être très clémente dans la journée de dimanche, c'est en soirée que le mercure va dégringoler. Les grands froids devraient durer jusqu'à mercredi en matinée, annonce le météorologue Simon Legault.

M. Legault précise que la région va se retrouver très loin des températures enregistrées depuis le début de l'hiver. Mardi sera possiblement la journée la plus froide depuis plusieurs semaines. On entre dans une période de l'année où, des fois, on aura un très grand froid , souligne-t-il.

Comment se protéger du froid

Simon Legault recommande à la population de s’habiller chaudement. Il faut plusieurs couches pour garder la chaleur près du corps le plus longtemps possible , déclare-t-il. Il faut aussi se protéger le plus possible du vent [...]. Tout ce qui est peau doit être couvert pour éviter les engelures.

Le météorologue conseille aux personnes qui souhaiteraient faire des déplacements durant cette période de les retarder en raison de ce grand froid.

« Ceux qui travaillent à l’extérieur doivent bien couvrir la peau parce qu’ils sont exposés trop longtemps au froid. » — Une citation de Simon Legault, météorologue à Environnement et Changements climatiques Canada

Les routes pourraient également réserver certaines surprises. Une chaussée très froide peut être glissante et M. Legault recommande d'être prudent sur la route.

Des institutions prêtes à intervenir en faveur des itinérants

La Ville de Sherbrooke confirme qu’elle travaillera de concert avec les organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes en situation d’itinérance. Elle apportera son soutien en mettant des installations comme des haltes chaleur à la disposition d ces organismes.

Le directeur général du Partage Saint-François a déclaré que les portes de cet organisme restent toujours ouvertes pour accueillir les personnes itinérantes.