Les modes passent dans le domaine de la minceur, mais la volonté de perdre du poids demeure et ça ne date pas d’hier.

En 1979, sur le plateau des Coqueluches, Marguerite Blais et Louis-Paul Allard s’entretiennent avec Dr Jean-Marie Marineau, directeur de la revue Maigrir, au sujet des diètes à base de protéines liquides, très en vogue dans les années 1970 et 1980. Il s'agit d'une façon de maigrir rapidement.

Même l’animateur de l’émission affirme y avoir eu recours et avoir perdu 45 lb en très peu de temps, mais inutile de mentionner que la personne doit suivre un régime par la suite pour ne pas reprendre les kilos perdus.

Pour le Dr Marineau, les protéines liquides vendues en pharmacie ne sont pas complètes et le jeûne protéiné demande une supervision médicale.

Au Montréal ce soir du 16 septembre 1997, la journaliste Sylvie Fournier présente un reportage sur une méthode d’amaigrissement qui fait un tabac chez nos cousins français, la méthode Montignac.

Une diète qui repose essentiellement sur le principe des combinaisons alimentaires. Jamais de protéines avec un féculent. Terminé les steaks frites et les spaghettis bolognaise.

L’ordre des diététistes du Québec a souhaité mettre le public en garde dès la fin des années 1990 sur la méthode Montignac.

Comme l’explique Micheline Séguin Bernier, présidente de l’ordre des diététistes du Québec en 1997, le régime en tant que tel peut entraîner des carences nutritionnelles. Chez une personne qui souffre déjà d’une pathologie, qui est enceinte ou en croissance, la méthode élaborée par Michel Montignac, qui n’était ni médecin ni diététiste, peut entraîner des problèmes plus graves.

Le 8 février 2000, l’animatrice Liza Frulla rencontre l’endocrinologue au département de nutrition de l’Université de Montréal, Dominique Garel, pour parler du best-seller américain 4 groupes sanguins, 4 régimes.

À l’époque de l’entrevue, le livre de Peter J. d’Adamo se classe parmi les trois plus grands vendeurs au Québec, toutes catégories confondues.

Pour le professeur Garel, se baser sur un groupe sanguin pour établir un régime alimentaire est complètement farfelu .

« Il n’y a pas de science là-dedans. Il y a seulement l’exploitation grossière de l’inquiétude du public vis-à-vis du poids corporel. Une fois de plus, on exploite le filon. »

L’animatrice s’interroge. Pourquoi si ces livres sont remplis de foutaise, les gens se les procurent-ils tout de même?

Le docteur Garel explique qu’il est effectivement frustrant pour des scientifiques de constater le succès de ce type de livres basé sur des théories non fondées.

Il croit que l’obsession de notre société pour la santé et la perte de contrôle sur notre alimentation expliquent que les gens recherchent des solutions miracles.

« On ne mange plus en famille, on ne mange plus les légumes du jardin, on ne va plus acheter ses aliments dans le petit commerce d’à côté. Les gens se disent au fond : qu’est-ce que je mange? »