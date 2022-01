La population invitée à reporter les consultations médicales non urgentes

Devant la propagation importante du coronavirus et la surcharge du réseau de la santé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) demande à la population de reporter les consultations médicales qui ne sont pas urgentes.

Cette recommandation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS concerne à la fois les cliniques médicales, les pharmacies et les urgences des hôpitaux de la région. Cette mesure spéciale a pour but de prioriser les patients dont l’état nécessite des soins urgents.

L’organisation demande aussi aux citoyens qui ont des symptômes du coronavirus d’éviter de se rendre dans une pharmacie, une clinique médicale ou à l’urgence, à moins d’avoir besoin de soins immédiats. Au besoin, des professionnels peuvent répondre aux questions via la ligne d’Info-Santé au 811.

Les personnes qui ont des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19 et qui ne peuvent se soumettre à un test de dépistage rapide sont considérés comme atteints de la maladie et doivent respecter la période d’isolement recommandée.

Ce que vous devez faire si vous avez des symptômes : Isolement de dix jours : pour les personnes non adéquatement vaccinées. Isolement de cinq jours : pour les personnes adéquatement vaccinées, si leurs symptômes s’améliorent et après au moins 24 heures sans fièvre. Le masque doit être porté en tout temps les cinq autres jours suivants. Source : CIUSSS

Interruption de service à la clinique de fertilité

Le délestage de services entraîne la fermeture de la clinique de fertilité de l'hôpital de Chicoutimi, la seule du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour une période indéterminée.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS a confirmé que les activités de la clinique sont interrompues depuis le 3 janvier. Les suivis déjà amorcés vont cependant se poursuivre.

Rendez-vous pour la vaccination

Sur sa page Facebook, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS invite les personnes qui ont déjà pris un rendez-vous pour un vaccin contre la COVID-19 et qui ont des symptômes de la maladie à annuler leur rendez-vous. Celui-ci pourra être repris après un résultat négatif à un test de dépistage ou à la fin de la période d’isolement.

Dépistage

Devant la confusion qui règne au sein de la population concernant les tests de dépistage, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS rappelle aussi que des groupes prioritaires sont désormais ciblés pour les tests PCR, comme ceux effectués dans les cliniques de dépistage désignées.

Personnes symptomatiques ciblées pour les tests de dépistage PCR, en plus des membres des Premières Nations : Les patients hospitalisés

Les travailleurs de la santé

Les résidents, les visiteurs et les fournisseurs de soins essentiels dans les lieux d’hébergement collectif

Les personnes sans abri

Les personnes pour lesquels un traitement contre la COVID-19 est envisagé Source : CIUSSS

Les personnes asymptomatiques qui œuvrent dans un hôpital, un Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD ou un lieu d’hébergement collectif peuvent aussi obtenir un test PCR selon les directives provinciales. Même chose pour les individus qui sont considérés à haut risque en raison d’une éclosion, qu’ils aient ou non des symptômes.

Vendredi, le nombre d’hospitalisations a encore une fois augmenté dans les établissements de santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean, passant de 46 à 52.