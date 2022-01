De nombreux Manitobains en attente d’une opération de la cataracte vivent un calvaire

Le Manitoba est la province qui a connu la plus grande diminution du nombre d'opérations de la cataracte en raison de la pandémie, selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Résultats, la vue de milliers de Manitobains se dégrade et les expose à des risques de chute.

Les annulations d’opérations non urgentes sont la cause principale de la diminution de 44 % de ces procédures entre mars 2020 et juin 2021, relativement à l’année précédente.

Ces opérations ont été particulièrement perturbées à l’Hôpital Misericordia de Winnipeg, qui en a effectué 8898 de moins qu’en période normale. Cette diminution a été légèrement compensée par la clinique privée Western Surgical Centre qui a réalisé 4299 interventions supplémentaires.

Cependant, en tant qu’établissement privé, il n'est pas en mesure de réaliser tous les types de chirurgie de la cataracte et des yeux.

Les patients qui présentent des cataractes plus complexes et des problèmes médicaux multiples sont opérés à Misericordia ou d'autres établissements publics, car leurs opérations sont plus longues, plus difficiles et comportent plus de risques liés à l’anesthésie , explique Jennifer Rahman, ophtalmologiste et présidente de l’association Médecins et chirurgiens des yeux du Manitoba.

En conséquence, près de 5000 Manitobains sont venus s’ajouter à l’arriéré d'opérations de la cataracte prépandémique.

L’organisme Doctors Manitoba estime à 152 116 le nombre de toutes les procédures chirurgicales et diagnostiques annulées, en date d’octobre 2021. Sur ce nombre plus de 56 000 sont des opérations.

Des conditions de vie qui se détériorent

La Dre Rahman explique que plus les patients attendent pour se faire opérer de la cataracte, plus leur cataracte devient dense. La vision de plus en plus faible cause des problèmes pour les tâches du quotidien telles que conduire ou lire. Elle présente également des risques de chute et de blessures.

Mon indépendance a été sévèrement affectée par tous ces problèmes de vision , raconte Wilson Anderson, un Manitobain en attente de son opération. Je trouve que marcher, cuisiner et prendre des médicaments sont devenues très compliqués.

M. Wilson a d’ailleurs fait une violente chute en décembre en raison de sa vision floue et de la perte de la perception de la profondeur.

En plus des problèmes physiques, l'aggravation de sa cataracte et l’attente de son opération lui causent des problèmes de santé mentale. Il ne peut plus exercer ses passe-temps favoris, lire, faire du bénévolat et promener ses chiens jusqu’à sept fois par jour.

Attendre prolonge la souffrance du patient et nous coûtera plus de temps, d'efforts et d'argent à soigner , affirme la Dre Rahman.

Un manque de moyens

Pour elle, un manque de financement et de personnel s’ajoute à la situation pandémique déjà compliquée. Plusieurs infirmières spécialisées en ophtalmologie sont parties en retraite, en congé de maladie ou vers d’autres emplois depuis l’arrivée de la COVID-19.

Jennifer Rahman plaide pour une augmentation du financement de l’hôpital pour embaucher plus d’infirmières et de chirurgiens et réduire l’arriéré de procédures.

« Il faudrait au moins sept ou neuf ophtalmologistes pour 100 000 patients au Manitoba. Nous en avons deux. » — Une citation de Jennifer Rahman, ophtalmologiste et présidente de l’association Médecins et chirurgiens des yeux du Manitoba

La situation ne va faire que s'aggraver avec le vieillissement démographique de notre population , déclare la Dre Rahman. Le développement de cataractes est une partie inévitable du processus de vieillissement, et presque tout le monde aura besoin d'une opération de la cataracte à un moment donné de sa vie.

À l’heure actuelle, la médecin estime le temps d’attente à un 52 semaines, au minimum, pour cette opération dans la province. Le repère national est de 16 semaines.