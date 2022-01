Nickel : les citoyens de Limoilou en respireraient sept fois plus qu’ailleurs

Les Limoulois respirent ainsi annuellement près de 12 ng/m3 de nickel, alors que ce taux se situe à près de 2,6 pour Halifax ou Montréal (à proximité de l’échangeur Anjou), 2,3 pour Vancouver, ou encore 1,1 pour Calgary , avance la Table citoyenne Littoral Est. C’est environ sept fois plus à Québec qu'ailleurs au pays, déplore l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec.

Les chiffres présentés par l'organisme proviennent de données colligées dans le cadre du Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (2010-2019) et compilées par l’Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec.

Pour nous, c’est de la science-fiction , déplore Véronique Lalande, porte-parole de l'organisme. Il n’y pas de raison que dans un seul point au Canada, on ait des taux si élevés. C’est impensable que dans un contexte comme ça, on soit en train d’augmenter la norme plutôt que de diminuer l’impact de ces polluants-là , croit la porte-parole.

En décembre, le gouvernement du Québec a adopté un règlement visant à augmenter de cinq fois la limite quotidienne d'émissions de particules de nickel dans l'air ambiant.

Il fera passer la norme quotidienne d'émissions de particules de nickel, une substance cancérigène, de 14 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) à un plafond de 70 ng/m3. Les émetteurs devront cependant respecter une moyenne annuelle de 20 ng/m3 afin de protéger la population contre les effets potentiels à long terme de l'exposition au nickel.

Les dépassements de la norme journalière en vigueur depuis 2013 ont été fréquents, selon les données obtenues à la station Québec-Vieux-Limoilou entre 1993 et 2019 , constate la Table citoyenne Littoral Est.

Selon Valérie Lalande, le port de Québec est en cause. Il n’y a rien d’autre qui peut expliquer cette situation. C’est une problématique locale liée à la manutention de minerais dans le port , croit-elle.

« On n’a pas de fonderie, pas d’industrie particulière. Le seul qui est dans l’angle des vents et qui peut justifier ces taux-là […], selon nous, et le ministère qui l’a bien dit en 2013, [ce sont] des opérations du port. »