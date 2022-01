L’OSM et l’Orchestre métropolitain annulent leurs concerts de janvier

L’Orchestre symphonique de Montréal reporte deux concerts : Rafael Payare et le lyrisme de Bruckner, prévu les 12 et 13 janvier, et Jeunesse et créativité, de Mozart au concours OSM, prévu le 16 janvier. Les prochaines dates de ces deux événements n’ont pas été annoncées.

L’OSM a également annoncé l’annulation de Brahms et Mahler, entre espoir et résignation, prévu les 19 et 20 janvier avec le chef espagnol Juanjo Mena et la mezzo-soprano Karen Cargill.

Toutefois, pour pallier ces annulations, l’OSM offre sur son site, durant le mois de janvier, le concert Rafael Payare dirige la Première symphonie de Brahms, capté et diffusé en direct le 10 janvier 2021 à la Maison symphonique.

De son côté l’Orchestre métropolitain annonce le report du concert Miloš, JoAnn Falletta : invitation à la danse, prévu le 28 janvier. Le concert du Chœur métropolitain Chœur et couleurs, prévu le 23 janvier, est également reporté. Aucune décision n’a encore été prise pour les concerts prévus après le 28 janvier.

Comme l’OSM, l’OM offre des concerts enregistrés à voir sur son site Internet.