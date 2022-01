Dans une lettre adressée aux familles jeudi, l'école élémentaire Collegiate a présenté ses excuses après qu'un intrus eut infiltré la classe en ligne ce jour-là, et utilisé des insultes raciales anti-Noirs et d'autres propos inappropriés, mais aussi partagé des images perturbantes et explicites.

Nous sommes désolés et profondément troublés que cela se soit produit. C'est inacceptable. Le harcèlement en ligne n'est pas toléré dans nos écoles ou nos communautés et nous allons signaler cette affaire à la police , peut-on lire dans la lettre.

La missive informe aussi les parents que l'école met à disposition des élèves des travailleurs sociaux pour les soutenir et les accompagner après cet incident.

Le porte-parole du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth (HWDSB), Shawn McKillop, a déclaré vendredi à CBC Hamilton qu'on ne savait pas si l'intrus qui s'est infiltré dans la classe était lié au conseil scolaire ou s'il s'agissait d'une personne extérieure.

Nous pensons que cet incident est isolé , a-t-il précisé en entrevue.

M. McKillop a ajouté que la directrice de l'école, Lisa Barzetti, n'a pas été en mesure de faire une entrevue parce qu'elle accompagne les familles qui pourraient se poser des questions.

Les écueils de l'enseignement à distance

La lettre indique que le conseil scolaire prend des mesures pour faire face à ce qui s'est passé et discutera de la sécurité en ligne, des comportements appropriés et de la responsabilité avec le personnel et les élèves.

La section locale du syndicat des enseignants de l'école élémentaire de Hamilton-Wentworth n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires et la police de Hamilton a déclaré qu'aucune plainte n'avait été déposée.

L'apprentissage à distance, qui a débuté le 5 janvier, a déjà donné lieu à certains problèmes par le passé.

Certains élèves transgenres et homosexuels sont sortis du placard de force devant leurs pairs en 2020 après que les noms légaux de certains d'entre eux soient apparus sur la plateforme Microsoft Teams pendant les cours, bien qu'ils ne les utilisent pas publiquement.

Le conseil scolaire a également essayé de s'attaquer à l'intimidation et au racisme dans ses écoles, des élèves ayant déjà exprimé leurs préoccupations à ce sujet.

D'après les informations de Bobby Hristova de CBC News