36 mois de détention pour avoir possédé et distribué de la pornographie juvénile

Carl Chevrier, 26 ans, a reçu sa sentence jeudi au palais de justice d’Amos. Il avait été arrêté en décembre 2020 et plus de 130 000 fichiers graphiques et vidéos de pornographie juvénile avaient été retrouvés sur son ordinateur et dans son téléphone intelligent. Il est aussi entré en communication avec des adolescentes de 14 à 17 ans pour leur acheter des photos et des vidéos personnelles.

Le tribunal s’est donc rangé à la suggestion de Me Nicolas Bigué, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui réclamait une peine de 36 à 42 mois. Me André Levasseur souhaitait pour sa part qu'une peine plus clémente, établie entre 12 et 15 mois de détention, soit prononcée afin de faciliter la réhabilitation de son client, qu'il a déjà amorcée.

La juge Marie-Chantal Brassard, de la Cour du Québec, a souligné la pleine collaboration du contrevenant, qui a admis les faits et reconnu sa déviance et sa dépendance à la pornographie juvénile. Elle a évoqué son manque d’empathie pour les victimes mais a reconnu ses progrès à cet égard.

Protéger les enfants

Toutefois, la juge Brassard a insisté sur la gravité des accusations, en particulier sur les conséquences pour les jeunes victimes. Elle a rappelé que derrière chaque image, chaque vidéo, il y a un enfant qui est victime d’abus sexuels. Selon elle, la protection des enfants ainsi que les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent l'emporter sur la réhabilitation.

Je vais vous imposer une longue peine et j’espère que vous allez saisir les services qui vous seront offerts pour faire en sorte que, quand vous allez revenir en société, vous serez en mesure de fonctionner, parce que je pense que vous pouvez le faire , a-t-elle affirmé.

Puisqu’il a lui-même reconnu qu’il demeurait vulnérable et que les expertises psychosexuelles démontrent un risque de récidive modéré, la juge Brassard lui a interdit d’utiliser Internet à des fins récréatives pendant 10 ans. La peine est assortie de plusieurs autres ordonnances et interdictions, dont une inscription à perpétuité au registre national des délinquants sexuels.