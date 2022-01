Le visage de l’Est appelé à changer avec les changements climatiques

L’Est-du-Québec se réchauffe. 2021 est au 2e rang des années les plus chaudes dans l’Est-du-Québec. Si l’air se réchauffe, l’eau et la terre ne sont pas épargnées.

Louis Drainville marche à travers les 8000 vignes de son vignoble de Saint-Joseph-de-Lepage avec un sentiment de fierté. Mais jamais l’agronome et président-directeur général de Terre-Eau n’aurait cru qu’elles survivraient au climat bas-laurentien, lorsqu’il a pris possession de sa terre en 1992.

Ça témoigne des changements qui sont survenus dans les 30 dernières années , souligne-t-il.

Des arbres tout autour du vignoble protègent les vignes du vent. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

En 2021, les températures annuelles moyennes observées étaient entre 2,1 et 2,4 degrés Celsius au-dessus des normales enregistrées entre 1981 et 2010, selon les données d’Environnement Canada.

Températures annuelles moyennes les plus élevées enregistrées par Environnement Canada Températures annuelles moyennes les plus élevées enregistrées par Environnement Canada 2010 2021 1999 Mont-Joli 5,9 °C 5,5 °C 5,4 °C Gaspé 5,6 °C 5,3 °C 4,8 °C Sept-Îles 4,2 °C 3,4 °C 3,0 °C

Écart entre la température annuelle moyenne et celle de 2021 Écart entre la température annuelle moyenne et celle de 2021 Ville Écart Mont-Joli + 2,0 °C Gaspé + 2,1 °C Sept-Îles + 2,4 °C

Le réchauffement planétaire entraîne des changements climatiques comme l’augmentation constante des phénomènes extrêmes. Au Québec, on note des inondations récurrentes, des coups de froids brefs et intenses, ainsi que des vagues de chaleur qui apportent des sécheresses. Le climat devient plus variable, de quoi sérieusement inquiéter les agriculteurs.

Les changements climatiques peuvent détériorer grandement les possibilités de rendement et détériorer la qualité de vie des producteurs agricoles qui auront de la difficulté à obtenir des rendements, compte tenu de cette réalité , témoigne le président-directeur général PDG de Terre-Eau.

Louis Drainville a planté 8000 plants sur 4 hectares depuis qu'il a acheté sa terre. En 2022, il plantera 1000 autres plants dans son vignoble certifié biologique. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Louis Drainville pointe le sol enneigé. La meilleure observation, on a les deux pieds dedans , croit-il. Je pense que le facteur de risque principal pour les entreprises qui tirent avantage du climat, ce sera la quantité de neige au sol. Peu de neige, ça veut dire peu d’eau et donc peu d’eau dans les puits .

Il déplore que peu de solutions visant à contrer les variations extrêmes du climat soient imposées aux agriculteurs du Bas-Saint-Laurent. Les mesures sont souvent ponctuelles , dit-il.

L’air, l’eau et les sols se réchauffent

Quand on parle de la hausse des températures, on pense à l’air. Mais le climat se réchauffe, ce n’est pas seulement l’air qui se réchauffe , précise le professeur à l’Université du Québec à Rimouski et titulaire de la Chaire de recherche en biodiversité nordique, Dominique Berteaux. Ce sont les eaux, les eaux des lacs, des rivières, du fleuve, de l’estuaire, du golfe et puis la terre, les sols, donc tout se réchauffe.

Les glaces de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent vues du Pic Champlain au Parc national du Bic, le 1er janvier 2022. Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Ainsi, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent ne sont pas épargnés par le réchauffement climatique dans l’Est-du-Québec.

Selon le chercheur en océanographie physique pour Pêches et Océans Canada à l’Institut Maurice-Lamontagne, Peter Galbraith, toutes ses couches d’eau se réchauffent. Résultat : les banquises s’y font plus rares.

Juste en regardant la température de l’air moyenne au-dessus du golfe, on explique 80 % de la variance du couvert de glace, la température de l’air est fortement prédicatrice , indique M. Galbraith.

Peter Galbraith (archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Une anomalie de température de l’air de 2,4 degrés Celsius de plus que les températures normales lors des mois de décembre à février explique l’absence de couvert de glace sur l’estuaire et sur le golfe du Saint-Laurent. L’an passé, ce chiffre-là a été de 3,1 degrés plus chaud. Tous les mois de l’hiver ont été plus doux que la normale, si bien qu’à part autour de l’Île-du-Prince-Édouard, les eaux ne se sont pas rendues au point de congélation.

« On a une tendance dans le golfe Saint-Laurent qui est plus accentuée l’hiver que l’été. Les hivers se réchauffent plus rapidement que les étés. » — Une citation de Peter Galbraith

Le chercheur brosse un tableau plutôt sombre : l’Est-du-Québec est appelé à changer, pour le meilleur et pour le pire.