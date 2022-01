La vaccination s’accélère à Trois-Rivières

La vaccination se déroule rondement à la bâtisse industrielle à Trois-Rivières. Les personnes âgées de 45 ans et plus sont maintenant admissibles à une 3e dose. Le gouvernement a d'ailleurs devancé la prise de rendez-vous pour tous les groupes d'âge. Les 40 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès le 10 janvier.