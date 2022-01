La formation accélérée en soins infirmiers pourra prendre son envol

Une première cohorte de 25 étudiantes a pu être formée pour ce projet lancé conjointement avec le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Ces étudiantes, qui possédaient déjà un diplôme d’études collégiales, recevront une formation spécifique en soins infirmiers au cours des 22 à 24 prochains mois, le tout bonifié d’une bourse de 10 000 $.

On est très satisfaits de la réponse, et le CISSS-AT est heureux aussi, affirme le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. Ça entre tout à fait dans notre objectif pour cette cohorte. Ce sont autant de nouvelles infirmières que nous pourrons former plus rapidement d’ici deux ans. On va mettre tous les efforts sur l’encadrement pour assurer la diplomation de chaque étudiante de ce groupe-là.

Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (archives) Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Malgré les besoins criants dans le réseau de la santé, le Cégep ne lancera pas de nouvelle cohorte accélérée avant la fin de celle-ci.

Notre plus grande difficulté est de trouver du personnel enseignant, précise Sylvain Blais. Le réseau a de la misère à trouver des infirmières, alors j’en ai autant à en trouver pour venir enseigner. Aussi, on va lancer un projet de formation pour 40 infirmières de l’international en juin, et peut-être un autre groupe de 40 à l’automne ou en janvier 2023, en plus de notre DEC régulier qui continue. C’est le maximum qu’on peut faire en même temps.

D’abord prévu pour le 10 janvier, le début de la formation accélérée en soins infirmiers a été repoussé au 17, date à laquelle il sera peut-être possible de dispenser les cours en présentiel.