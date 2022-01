Rooney Mara va jouer Audrey Hepburn dans un film biographique pour Apple

Les premières informations au sujet de ce projet ont été rapportées par le média spécialisé américain Puck. C’est le réalisateur italien Luca Guadagnino, connu notamment pour le film Appelle-moi par ton nom, qui en signera la réalisation, alors que l’Américaine Rooney Mara sera productrice.

Cette dernière est connue pour ses rôles dans des films tels que Her et Millénium : les hommes qui n’aimaient pas les femmes (The Girl with the Dragon Tattoo).

Audrey Hepburn, née en 1929, est considérée comme l’une des plus grandes vedettes hollywoodiennes. Elle fait partie du club très fermé des EGOT , ceux et celles qui ont réussi le grand chelem des prix artistiques américains : les Emmy (télévision), les Grammy (musique), les Oscar (cinéma) et les Tony (théâtre).

Audrey Hepburn dans « Vacances romaines » Photo : Paramount Pictures

Fille d’une baronne néerlandaise et d’un diplomate britannique, elle a vécu sous l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas.

Sa carrière de plus de 40 ans l’a vu jouer dans des films célèbres tels que Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany’s), Vacances romaines (Roman Holiday) et Sabrina.

On ne sait pas, pour l’instant, quand attendre la sortie du film.