COVID-19 : le nombre d’hospitalisations continue de diminuer au Bas-Saint-Laurent

Les patients qui nécessitent des soins sont répartis également entre les Centres hospitaliers de Rimouski et de Rivière-du-Loup. Bien que leur nombre diminue, il est encore trop tôt pour parler d’une tendance, selon le conseiller aux relations médias du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Gilles Turmel.

Dans la province, les hospitalisations sont toujours en hausse avec un total de 2133 personnes qui se trouvent à l’hôpital pour y être soignées des suites de la maladie.

En ce qui a trait aux éclosions dans des milieux de vie ou de soins, seules les Municipalité régionale de comté MRC de La Mitis, de la Matanie et de la Matapédia sont épargnées pour le moment. Toutes les autres Municipalité régionale de comté MRC du Bas-Saint-Laurent comptent un total de 26 éclosions, notamment une au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Trois-Pistoles. De plus, trois unités du Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup se trouvent en situation d'éclosion.

Toujours selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , de nombreuses vigies ont été mises en place sur le territoire pour surveiller des endroits où un cas de COVID-19 a été déclaré. Il s’agit d’un moyen d’agir rapidement si un autre patient contracte la maladie et de freiner une potentielle éclosion.

Le virus circule largement

Le nombre de nouvelles infections sur le territoire demeure élevé avec 360 de plus. Néanmoins, six cas ont été retranchés du bilan global.

Au total, 3273 Bas-Laurentiens sont actuellement atteints du virus. Ce sont toujours les Municipalité régionale de comté MRC de Rivière-du-Loup et de Rimouski-Neigette qui rapportent le plus de cas avec respectivement 98 et 83 nouvelles personnes infectées depuis les 24 dernières heures. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS n’est cependant pas en mesure de préciser le nombre de tests PCR qui ont eu lieu sur le territoire depuis jeudi.

Nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent Nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas déclarés Kamouraska 1164 (+40) Rivière-du-Loup 2571 (+98) Témiscouata 925 (+37) Les Basques 406 (+10) Rimouski-Neigette 2385 (+83) La Mitis 739 (+15) La Matanie 777 (+43) La Matapédia 900 (+34) Indéterminés 3 (-6)

À l’échelle nationale, le Québec ajoute 16 176 nouveaux cas déclarés par tests PCR. Depuis cette semaine, ceux-ci sont réservés uniquement pour le personnel soignant et la population à risque.

La vaccination va bon train

La couverture vaccinale comprenant la 3e dose est maintenant de 32,5 % chez les adultes de 18 ans et plus au Bas-Saint-Laurent.

Au total, 18 000 places sont encore disponibles dans les centres de vaccination de la région d’ici la fin du mois.