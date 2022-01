La PDG du CISSS de la Gaspésie quittera son poste en mars

La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Chantal Duguay, annonce qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat après la fin de son contrat, le 31 mars 2022.

Mme Duguay était à la tête du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie depuis maintenant sept ans. Elle compte 44 ans d’expérience dans le réseau de la santé.

Les dernières années avant son départ à la retraite auront été marquées par la pandémie de COVID-19, mais aussi par de nombreuses critiques sur la gouvernance du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie.

À l’hiver 2021, une membre du conseil d’administration démissionnaire avait entre autres dénoncé un manque de transparence dans la gestion des ressources humaines de l’organisation.

Un nouveau règlement ainsi qu’une procédure concernant les conflits d’intérêts ont été adoptés quelques semaines plus tard.

En mai dernier, le Vérificateur général du Québec a entamé une enquête sur la gestion administrative du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie, après plusieurs interventions à ce sujet, en Chambre, de la part du député de Bonaventure, Sylvain Roy. Le rapport est attendu au printemps prochain.

Par communiqué, Mme Duguay a indiqué que la décision de ne pas solliciter de nouveau mandat à titre de président-directeur général PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS n’a pas été facile. Après réflexion et discussion avec mes proches, j’en suis venu à la conclusion, sans vouloir être égoïste, qu’il était temps de m’accorder un peu plus de temps , peut-on lire dans le communiqué.