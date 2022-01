La vaccination obligatoire est inévitable, selon le ministre fédéral Jean-Yves Duclos

Le ministre Duclos a tenu ces propos lors d'une conférence de presse qu'il a donnée à Ottawa avec Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Les tests rapides, les masques, la distanciation physique, les tests PCR : tout ça, c'est très bien, a-t-il affirmé, ce sont des éléments importants de notre boîte à outils.

« La seule façon de sortir de ça, c'est de procéder à la vaccination obligatoire. » — Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada

L'obligation de se faire vacciner ne sera pas imposée tout de suite, parce qu'on n'est pas rendus là , a précisé Jean-Yves Duclos.

Mais des discussions et des actions claires sont à prévoir : c'est une décision qui sera prise par les provinces et les territoires, à un moment donné , a-t-il affirmé.

On voit ce vers quoi on se dirige , a-t-il répété, disant fonder cette opinion sur la base de discussions qu'il a eues avec des experts, tant à l'international qu'au pays. Et on a beaucoup de ces experts à l'agence de la santé publique , a-t-il précisé.

M. Duclos en a également discuté avec ses homologues des provinces ces dernières semaines. À savoir s'ils opteront ou pas [pour la vaccination obligatoire] ce sera à eux de décider , a-t-il dit, ajoutant que ces discussions se feront de concert avec le soutien du fédéral dans les semaines et les mois à venir.

Non-vaccinés et hospitalisés : un fardeau

Député de Québec, Jean-Yves Duclos dit voir dans sa propre province que 50 % des hospitalisations en ce moment sont dues à des personnes qui n'ont pas été vaccinées .

Cette situation, dit-il, est un fardeau sur les travailleurs de la santé, sur la société . Et c'est très difficile à supporter et même, pour beaucoup de gens, difficile à comprendre .

Si on veut ramener le Canada, nos gens, vers une situation et une vie plus normales, on voit à quel point notre système de santé et les travailleurs de la santé souffrent, on veut sortir de ça.

De plus, M. Duclos met en garde les provinces contre la situation qui prévaut au Québec et en Ontario, où le contagieux variant Omicron met sous forte tension des systèmes de santé déjà fragilisés.

Le gouvernement canadien ne cessera pas de soutenir les provinces dans cette crise, a prévenu le ministre de la Santé. Mais il sert à ces dernières un avertissement gentil, mais clair : elles doivent agir maintenant .

