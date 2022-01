Un chien domestique porteur de la rage à Iqaluit

Selon un communiqué publié vendredi, le husky blanc de petite taille, âgé de cinq à six mois, se promenait fréquemment sans laisse et sans surveillance dans le bas secteur d’Iqaluit et sur la plage.

Après avoir été en contact avec un renard infecté, il était devenu agressif et un test avait confirmé son infection à la rage.

Si vous avez été en contact avec un chien correspondant à cette description entre le 13 et le 28 décembre, nous vous conseillons de vous rendre à l'Hôpital général Qikiqtani pour signaler l'incident immédiatement.

Le document rappelle qu'il faut commencer à suivre un traitement rapidement après avoir été exposé à la rage, puisqu’une infection à la rage est presque toujours mortelle .

Le ministère de la Santé rappelle aussi que les animaux domestiques qui passent la plupart de leur temps à l’extérieur doivent être attachés. Il prie les résidents de la capitale d’être attentifs aux changements de comportement de ces derniers et aux signes de la rage.

Un animal pourrait être infecté s’il titube, a de l’écume aux coins de la gueule, s’étouffe ou fait des bruits bizarres. Les autorités préviennent que les renards qui ont la rage pourraient avoir un comportement peu farouche.

Il y a deux semaines, le ministère de la Santé avait prévenu d’une augmentation de l’activité liée aux renards dans la capitale nunavummiut. En novembre et décembre, deux renards ont été déclarés positifs à la rage.

Arctic Bay, Igloolik et Sanikiluaq ont également connu des situations similaires récemment.

Toute personne qui observe un animal pouvant présenter des symptômes de la rage doit le signaler à l’agent régional préposé à l’hygiène de l’environnement au 867-645-6660 ou à un agent de conservation au 867-975-7780.