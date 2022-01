Des cas de COVID-19 dans deux foyers de soins de longue durée à T.-N.-L.

À Stephenville Crossing, dans l’ouest de l’île, environ le quart des résidents du Centre de soins de longue durée de la baie Saint-Georges ont contracté la maladie. Au total, 25 résidents et 22 travailleurs sont infectés.

Au Labrador, au moins quatre résidents du Centre de soins de longue durée de Happy Valley-Goose Bay sont positifs à la COVID-19.

Des cas de COVID-19 ont été dépistés dans au moins deux centres de soins de longue durée à Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

Il n’est pas connu comment les résidents et le personnel auraient contracté la COVID-19. Mais Paul Briffett, directeur des soins de longue durée de la Régie de la santé de l’Ouest, rappelle que pendant la période des Fêtes, les résidents pouvaient accueillir plusieurs visiteurs par jour.

Entre le personnel qui travaille au centre [de Stephenville Crossing] et les visiteurs, c’est difficile de dire comment le virus serait entré dans l’établissement. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’il est là maintenant , affirme-t-il.

Des tests rapides quotidiens pour les travailleurs

En raison du nombre élevé de travailleurs infectés et de contacts, la Régie de santé de l’Ouest permet aux employés de quitter leur quarantaine et de retourner au travail s’ils passent quotidiennement un test rapide.

Elle permet aussi aux infirmières de travailler aux urgences et dans les établissements de soins de longue durée. Plusieurs travailleurs ont été affectés au foyer de soins de longue durée de Stephenville Crossing au cours de la dernière semaine pour épauler le personnel de l’établissement, selon M. Briffett.

Je connais des personnes qui ont contracté le virus. Ceux qui ne l’ont pas contracté travaillent de longues heures , raconte Jeff Young, résident de Kippens, situé à 20 km à l’ouest de Stephenville Crossing.

Dans la région, il y avait très peu de COVID, puis maintenant pour la première fois dans la pandémie, la COVID-19 nous touche dans cette région. Tout le monde connaît quelqu’un qui l’a eu, c’est sûr.

Au Labrador, les employés des urgences et des foyers de soins sont séparés en deux équipes distinctes depuis le 26 décembre pour minimiser le nombre de contacts des résidents âgés.

Le premier cas de COVID-19 chez un résident du foyer de soins de longue durée de Happy Valley-Goose Bay a pourtant été détecté le 1er janvier, selon Antoinette Cabot, vice-présidente des services cliniques de la Régie de santé Labrador-Grenfell.

Mme Cabot n’a pas précisé combien de travailleurs de l’établissement sont en isolement, mais assure que s’il faut que les gens travaillent aux urgences et dans nos foyers de soins, il y aura toujours des mesures en place pour limiter les risques .

C’est la situation qu’on voulait éviter

Perry Trimper, député indépendant pour Lac Melville, rappelle que la Régie de santé Labrador-Grenfell compte 195 postes vacants et que les travailleurs de la santé sont déjà surchargés. L’isolement des travailleurs de la santé ajoute d’autant plus de pression sur le réseau de santé, souligne-t-il.

Il rappelle l’augmentation fulgurante de cas de COVID-19 au Labrador, une région qui avait jusqu’à récemment évité la maladie mais qui recense à l’heure actuelle 784 cas actifs.

C’est la situation qu’on voulait éviter, depuis le début de la pandémie. Pour nous, nos aînés, c’est la population qui est la plus importante et la plus fragile , rappelle M. Trimper.

Des infrastructures vieillissantes

Sur la côte ouest de Terre-Neuve, le député progressiste-conservateur dans Stephenville-Port-au-Port, Tony Wakeham, souligne que le Centre de soins de longue durée de la baie Saint-Georges, ouvert en 1976, est un des foyers de soins les plus âgés de la province.

Je m’inquiète parce que dans ce centre il n’y a que très peu de chambres individuelles. Les résidents ont des salles de bain partagées , explique M. Wakeham, qui a promis pendant les dernières élections provinciales de remplacer l’édifice. C’est beaucoup plus facile de mettre des résidents en isolement dans les bâtiments plus modernes.

Tony Wakeham est député progressiste-conservateur dans Stephenville-Port au Port Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Tony Wakeham demande au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador de rendre obligatoire l’utilisation des tests rapides par les travailleurs et les visiteurs dans tous les foyers de soins de longue durée de la province.

Si la Régie de la santé de l’Ouest le demande à ses employés, j’espère qu’il sera bientôt le cas à travers la province , affirme-t-il. Nous recevons des millions de tests rapides. C’est le temps de les utiliser.

Avec les informations de CBC