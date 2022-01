La situation de l’emploi s’améliore en Alberta

Plus de 11 000 personnes ont trouvé un emploi et les gains ont été en intégralité dans le travail à temps plein.

Les plus fortes hausses pour le mois de décembre ont été observées dans le secteur de la santé, mais aussi des services d'hébergement et de restauration. Plus de 4000 emplois se sont ajoutés au secteur de la construction et 3700 dans le domaine des ressources naturelles.

Selon Statistique Canada, 130 000 emplois supplémentaires ont été créés en un an, ce qui fait de l’Alberta une des provinces avec la plus forte croissance sur 12 mois.

Un bilan mi-figue mi-raisin

Malgré cette amélioration, le taux de chômage dans la province demeure bien supérieur à celui observé au niveau national. Au Canada, il est à 5,9 %.

Le marché du travail albertain demeure difficile pour les jeunes. Le taux de chômage des 15 à 24 ans a augmenté pour se situer à 13,2 %. Le nombre de femmes ayant un emploi a aussi diminué en décembre.

Parmi les grandes villes, la situation s’est détériorée à Calgary. Alors que le taux de chômage a reculé d’un point de pourcentage à Edmonton, celui de Calgary a légèrement augmenté à 8,2 %.